"Sería unha ruína, o embalse acabaría co corazón do val"

Florencio Romero es un vecino de Fonte da Vila con su vivienda próxima al que sería el embalse inferior de la central hidroeléctrica y no duda en mostrar su disgusto con el proyecto. "Non pode ser verdad que o poñan aquí porque sería a ruína desta zona, o embalse acabaría co corazón do val", asegura.

Y es que el segundo vaso de la central reversible inundaría una planicie en zona de valle que, si bien es cierto que no tiene casas, son prados que la gente usa en su mayoría para ganaderías de carne. "Debe haber máis de cen propietarios, uns teñen vacas e os outros herdaron as fincas e téñenas arrendadas á xente que ten gandería", explica Romero.

Además este vecino subraya que las casas más cercanas quedarían a unos 20 o 30 metros del muro del embalse "que terá máis de 20 metros", dice y lamenta que nadie todavía haya hablado con ellos.