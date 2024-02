Carlos Fernández: "Sería interesante devolver ao seu estado orixinal os dous órganos"

Dende novembro a catedral de Mondoñedo conta con organista. É Carlos Fernández Bollo (Mugardos, A Coruña, 2000), que compatibiliza os seus estudos no conservatorio de Groninguen, nos Países Baixos, onde cursa o segundo ano do máster de órgano, co seu novo traballo na seo mindoniense, co que se mostra moi ilusionado.

Como acolleu a noticia de que sería organista na catedral de Mondoñedo?

Ao principio non se me pasaba pola cabeza, pero cando recibín a noticia sentinme agradecido á diocese, ao bispo e ao cabildo da catedral porque me sentín moi considerado pola súa parte e útil para pode facer algo na catedral.

Como foron estes primeiros meses como organista?

Malia o problema da distancia física porque non podo estar en dous sitios ao mesmo tempo, a verdade é que xa sentín certa responsabilidade e ganas de coidar ese órgano. Cada vez que fun a Galicia procurei estar en Mondoñedo o maior tempo posible, coidar o órgano, ver se era preciso afinar algunha cousa, mantelo e ir tocar ás misas dominicais e aos actos importantes que se celebrasen na catedral como foi, por exemplo, a inauguración do belén o 23 de decembro. Tocar non é moi factible agora mesmo porque estou fóra, pero temos outro sacerdote na catedral, o encargado de música, que cando eu non estou é quen toca as misas dominicais.

Como atopou o órgano da catedral a nivel de conservación?

Para ser un órgano que tivo a última intervención grande, sen ter en conta afinacións xerais que iso non é especialmente relevante, cando foi electrificado no ano 1966, xa parece un milagre que siga funcionando máis ou menos decentemente. É un órgano do que moitos organistas se queixan polos problemas que ten de funcionamento porque os teclados están moi lonxe do órgano e a transmisión das teclas aos tubos faise moito máis lenta porque a pesar de ser de xeito electrónico está este factor da distancia e o do retraso do son. O son tiña que viaxar por toda a nave da catedral e estou tocando nun brazo do traxecto, entón chega un pouco tarde. Ten algúns defectos de funcionamento, pero é unha cousa que me atrevo a dicir típica en España porque raro é a catedral que non estea nunha capital grande que non teña un órgano cun historial de defectos de funcionamento.

Precisaría unha restauración?

Despois de 60 anos sen lle tocar, si a precisaría. O único órgano que soa é o que está no lado da epístola, dende a porta ao lado dereito, e ten material do órgano do Evanxeo que está mudo e inaccesible, metido dentro del. O problema é que os órganos datan de 1714 e 1715 e foron reformados no 1865 e era interesante pensar nunha futura restauración e traer os instrumentos ao seu estado orixinal e recuperar partes que se perderon como a balaustrada. Se chega, perfecto, pero o que hai que pensar agora é que é un órgano funciona e hai que coidalo moito.

Cales son os labores dun organista, ademais de tocar?

Depende moito da igrexa, pero o labor do organista tamén pasa por coidar o instrumento, ver que estea afinado e en bo estado de funcionamento, velar polo seu uso correcto, por exemplo, cando veñen organistas invitados. Tamén ver que se organice algunha xornada para visualizar o valor dos instrumentos, que é un patrimonio moi descoñecido no noso país porque en Galicia a pouca tradición organística que podía haber xa se perdeu. Os organistas en xeral temos que propoñer tamén unha serie de concertos para poñer en valor un patrimonio que velamos por manter vivo.

Son poucos organistas?

Formados en Galicia igual chegamos á ducia ou ducia e media. O grao profesional de órgano está só en Ourense e iso dificulta o acceso á xente do resto de Galicia, sobre todo do norte. Creo que o número tan limitado de organistas vén dado pola falta de centros de estudo. Eu, por exemplo, formeime en órgano pola miña conta.

E por que se decidiu polo órgano?

É algo que me vén dende moi pequeno. Na miña parroquia non había órganos de tubos pero si un electrónico e aínda que non é o mesmo, ese son atrapábame e cando ía a Santiago quedaba abraiado co da catedral.

Temos un dos máis amplos que existen e hoxe en día séguense creando pezas moi interesantes

Como se trae á actualidade esta figura?

Popularmente pensamos no organista como un señor maior que está ao lado do altar tocando nun funeral e non é iso, iso é alguén que toca unha misa. Pero os organistas somos como calquera outro músico, estudamos a nosa carreira e precisamos de moito tempo para dominar o rei dos instrumentos, que dicía Mozart. É un instrumento tan complexo que precisa de moita especialización e creo que é unha cousa que está infravalorada.

Os organistas teñen un repertorio propio?

Temos un repertorio dos máis amplos que existen. Parece que a historia do órgano empeza con Bach, pero meteriamos a pata ata o fondo se pensamos iso. Todo o que hai antes de Bach no norte e no centro de Europa, en España ou Portugal é unha preciosidade. Evidentemente a calidade da música del é inacadable e no século XIX moita xente empezou a estar obsesionada con estudo de Bach e querían producir un repertorio de alta calidade, polo que temos moitas escolas de órgano neses anos como a inglesa ou a francesa e todas aportaron un gran peso ao desenvolvemento do repertorio do órgano e incluso á evolución do instrumento porque os repertorios eran cada vez máis complicados. E hoxe en día séguese creando un repertorio que é moi interesante.