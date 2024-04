Sergio Pazos: "Agardo que os que me van ver se contaxien do humor"

Segue dándolle ó mundo dos monólogos?

A verdade é que regreso a el. O noso mundo, sobre todo os profesionais nesto, xa teñen unha rutina continua. Eu fago poucos e incluso en Madrid quero facelos en salas pequenas porque non teño xa un momento para salas grandes, pero si apetece en salas pequenas, aínda que me custa facelo en castelán. Por algo de vagancia tamén, hai que dicilo.

Que se atoparán os que vaian velo este domingo a Ribadeo?

Pois eu agardo que pasen un tempo agradable. Falaremos da pandemia da que non saímos mellores. Estamos máis tarados. A min sempre me gustou crear pero tamén repescar clásicos. Ó rematar a pandemia fixen un espectáculo que se moveu pouco, sobre todo na Coruña e Ourense que era ‘Contaxiándonos do humor’, porque era xusto o momento posterior ós contaxios, pero tamén de odio nas redes, onde seguimos creando odio, mintindo, pasando noticias falsas sen contrastar… Eu quero dicir que o mellor contaxio é o do humor, como que nunca houbo baños nos bares tan limpos como nesa época. Nunca ligamos tanto gracias ás mascariñas, aprendimos palabras novas... Así que decidín facer este novo monólogo no que tamén fago unha homenaxe ás avoas. Está de moda falar ben das nais, pero as avoas eran a auténtica institución das casas, e igual que as mulleres adquiren superpoderes ó convertirse en nais, as avoas tamén os teñen.

E haberá espacio para algunha sorpresa?

Sempre ten que haber. A min gústame moito interactuar co público. Eu falo hora e algo como moito. Pero aínda así, aguantar a un tipo falando tanto tempo, é un coñazo. Así que interactúo coa xente e reláxome eu tamén porque xa non teño tanto fondo, sinceramente. E logo, igual que nun pregón se personaliza todo, eu tamén intento falar de cousas que pasan nos sitios a onde vou.

Seguen soándolle móbiles nas actuacións?

Si que soan, si. Por vergoña ás veces non é sinxelo dicirllo e eles non se atreven a sacalo. Hai actores que paran a actuación e sacan a quen sexa fóra. Pero eu penso que o máis divertido é aproveitalo.

Baixou algo o bum dos monologuistas?

Eu fon dos pioneiros con Manquiña, Zahera e Javier Veiga. Siguen funcionando, hai a quen incluso demasiado ben, como a Zahera, que necesita respirar. Hai moita cara nova e seguen os clásicos pero si, aquel volume tremendo baixou lixeiramente.