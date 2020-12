La Xunta realizará cribados en Xove para frenar la transmisión del virus

El Sergas realizará cribados en el municipio de Xove para detectar casos en personas asintomáticas, además de para frenar la cadena de transmisión del virus en el municipio, del que preocupa su elevada incidencia. Por ello, "estamos a traballar co concello para marcar os colectivos e en función da evolución ver os cribados que se van facer, que se levarán a cabo durante o que resta de semana, xa que a nosa idea é facer as probas necesarias para descartar contactos estreitos no menor tempo posible e cortar as cadeas de transmisión", aseveró el gerente del área sanitaria de la provincia, Ramón Ares.

Xove es, junto con Viveiro, los dos concellos que más preocupan ahora mismo en la provincia por su evolución al alza en contagios, aunque se trata de brotes acotados.

Desde el Concello de Viveiro, por su parte, y debido a la situación de cierre perimetral y las restricciones impuestas, se han suspendido todos los actos culturales previstos para estos días, manteniéndose únicamente abierto el belén gigante Viveiro ante o berce por ser un espacio al aire libre que cuenta con un protocolo covid específico.

Desde la delegación de cultura se trabaja en alguna sorpresa para el día de Reyes, pero siempre con toda las garantías de seguridad y sanitarias. El Ayuntamiento de Xove también ha suspendido la recepción a los Reyes Magos, prevista en el pabellón para la tarde del día 5.