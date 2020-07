Sergas y Policía Autonómica harán el control de los afectados en A Mariña

La Consellería de Sanidade aclaró a los ayuntamientos de la comarca de A Mariña que el control de las personas aisladas o en cuarentena lo llevará a cabo los servicios asistenciales de la jefatura territorial del Sergas en colaboración con la Policía Autonómica. Según fuentes del departamento que dirige el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña, esta ha sido una de las cuestiones trasladas a los gobiernos locales en la reunión celebrada en la mañana del lunes para abordar la situación abierta en la comarca, cerrada hasta el viernes para controlar el brote de Covid-19 en el norte de la provincia luguesa. Así, Sanidade recordó a los ayuntamientos que son competentes para velar por el cumplimiento del uso de mascarilla, el control de aforo y los horarios de cierre de los locales, así como controlar los espacios e instalaciones de titularidad municipal. Asimismo, solicitan su colaboración para que "dentro de sus posibilidades" los cuerpos de las policías locales y protección civil puedan ejercer tareas de información de las obligaciones establecidas en la comarca mariñana. José Tomé criticó ayer a la Xunta por trasladar a los concellos de A Mariña las competencias en materia sanitaria que, según defiende el presidente de la Diputación, corresponden únicamente al Gobierno autonómico. Lo hizo tras una reunión telemática con los 14 alcaldes de la comarca, realizada a petición de diez de ellos para buscar apoyo del organismo provincial tras conocer las medidas publicadas el domingo en el Diario Oficial de Galicia y que, según Tomé, causaron preocupación e indignación en la mayor parte de los regidores mariñanos con el gobierno de Feijóo, "que se cansou de pedir, dun xeito desleal, a recuperación das competencias, e agora que as ten non comparece, non dá explicacións, escóndese detrás do Conselleiro de Sanidade e imponlle a súa responsabilidade aos concellos", criticó. La polémica la desató la quinta disposición de la orden, que atribuye a los ayuntamientos la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas preventivas. "Isto xera unha grande alarma nos concellos, posto que carecen de medios técnicos, humanos e económicos para exercer estas competencias, e nin sequera teñen os datos das persoas afectadas en cada municipio, que manexa o Sergas", denunció Tomé. La Xunta estableció este traslado aludiendo al artículo 80 de la Lei de Saúde de Galicia, que según Tomé se refiere a la salubridad pública —como gestión de ruidos, saneamiento o medio ambiente—, pero no a la salud epidemiológica. "O tratamento sanitario que afecta ás persoas non é competencia dos alcaldes", reiteró. Por su parte, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) también censuró a la Administración autonómica por exigir a los concellos de A Mariña la responsabilidad de ejercer como autoridad sanitaria en episodios de cierres de áreas por brotes de Covid-19. La entidad que preside el regidor de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, recuerda que la Ley reguladora de Bases de Régimen Local establece que la gestión de crisis sanitarias recae en la Dirección Xeral de Saúde, es decir, en la Xunta.

FOZ ▶ cierra espacios públicos e instalaciones deportivas.

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, emitió un bando en el que traslada a la población la decisión de cerrar los espacios públicos de uso múltiple como la Sala Bahía, la casa de la cultura, el Cenima o los bajos del centro social. También se cierran los parques y la biblioteca municipal, así como las instalaciones deportivas del Campo da Cabana, la pista de skate y la de bowl y la pista polideportiva de As Torres. Además se retrasa el inicio del programa Aberto por Vacacións y el programa cultural de cine y teatro. El consistorio permanecerá abierto con cita previa en todos los servicios. Además el regidor recuerda que es necesario llevar mascarilla en todos los espacios públicos y recalca que "é máis necesario ca nunca o distanciamento social". También recomienda no hacer desplazamientos fuera del municipio "salvo que sexa estritamen te necesario". "Pedimos calma á poboación, así como responsabilidade individual de cada un", añadió.

VIVEIRO ▶ control de accesos y de capacidad de las playas

El Concello de Viveiro acordó ayer encomendar a Protección Civil y a la Policía Local, con la colaboración de los socorristas, controlar los accesos y la capacidad de las playas con el fin de asegurar que se pueda respectar la distancia interpersonal de seguridad entre los usuarios. En el caso de detectarse aglomeraciones o incumplimiento de las normas, los arenales se cerrarán. Además se cerraron los parques infantiles y biosaludables y las instalaciones deportivas, así como los baños públicos y las duchas y baños de las playas. También se limitó el aforo de la biblioteca al 50% estableciendo como únicas actividades permitidas el estudio o el uso de los ordenadores.

RIBADEO ▶ censura que se confine a toda la comarca

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, aseguró ayer que "as cousas non se fixeron ben por parte da Xunta" en lo que se refiere al brote de Covid-19 de A Mariña. El regidor se pregunta el motivo que llevó al presidente de la Xunta a no advertir de la situación hace días, "cando xa deberían ver o que pasaba nun punto concreto da Mariña e así poderían confinar un edificio ou dous, un barrio ou un concello se fai falta, pero non toda unha comarca". "Non consiste en estigmatizar a ninguén senón en actuar para que a cousa non vaia a máis", dijo. Suárez Barcia explicó que la Xunta hizo la primera comunicación oficial el viernes y ordenó el confinamiento el domingo. "Eu creo que quizais agora lles entraron os nervios polas eleccións, pero aquí estámonos xogando a saúde e a economía de toda unha comarca", afirmó.

CERVO ▶ apela a la colaboración institucional

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, apeló a la colaboración institucional "tal e como levamos facendo dende o inicio da pandemia" para frenar la expansión del virus. Según indicó Villares el conselleiro les informó lunes de la realización de 2.500 pruebas PCR y destacó que estas pruebas "é a única forma de facer un seguimento fidedigno da expansión do virus e poder controlalo". Villares, quien dijo que hay cuatro casos positivos en Cervo, también valoró positivamente que se fijase un periodo de cinco días revisables a la hora de aplicar las nuevas medidas "porque hai moitos sectores afectados que precisan normalizar a súa actividade en canto as condicións sanitarias o posibiliten". El regidor también hizo un llamamiento a la calma y a la reponsabilidad personal.

BARREIROS ▶ Solicita refuerzos para los servicios sanitarios

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, solicitó ayer que se dote de personal suficiente a los servicios sanitarios del municipio. Ermida también se mostró crítica con la postura de la Xunta en este rebrote del virus al "descargar nas alcaldías a responsabilidade de atallar a expansión do coronavirus, cando a Xunta actuou irresponsablemente e sen ningún tipo de lealdade institucional cos municipios desde marzo". En este sentido también criticó que no se hubieran aplicado protocolos cuando el brote era controlable" e agora atopámonos con toda unha comarca pechada pola falta de valentía para tomar medidas pechando algúns lugares". "Así evitaríase condenar a toda a comarca a perder o verán coa incidencia que iso ten na economía", dijo.

XOVE ▶ aboga por no crear una alarma innecesaria

El regidor popular de Xove, José Demetrio Salgueiro Rapa, incidió en que los alcaldes de A Mariña han mostrado "máxima colaboración" y ha abogado por "no crear una alarma innecesaria". Por ello, ha apostado por "concienciar a la población de las medidas preventivas". Salgueiro puntualiza que Sanidade les ha trasladado durante el encuentro que la responsabilidad de los alcaldes como autoridad sanitaria se centra en controlar "con personal municipal" aspectos como "el aforo de locales, movilidad y prevención en el uso de mascarillas".