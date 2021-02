El Sergas achaca a la falta de médicos los cambios en el centro de salud de Burela

El Servicio Galego de Saúde, Sergas, explicó este miércoles que la falta de médicos está complicando las sustituciones que son necesarias, una circunstancia que está afectando al turno de tarde del centro de salud de Burela. "O médico sustitúese cando se pode, pero a escaseza de profesionais é algo que sempre houbo e nesta situación de pandemia estase agudizando", explican, y subrayan que la atención se presta la mayor cantidad de horas y de días que se puede con los facultativos sustitutos que están disponibles en cada momento.

El Sergas respondía así a las declaraciones del alcalde burelés, Alfredo Llano, que asegura que el médico de tarde solo atiende ahora dos días a la semana. "Agora este servizo de tarde non se está exercendo", aseguró, "pénsase facer unhas peonadas durante dous días, os martes e os xoves, de tres horas, o cal limita moitísimo as consultas que ten que realizar a xente e iso non pode ser".

"Hai que ter en conta que agora mesmo, en plena pandemia e con esta ola que estamos padecendo, e xa desde sempre a Atención Primaria debe ter o suficiente persoal como para atender con todas as garantías á xente", indicó el regidor, que además apremió a que se vaya recuperando la atención presencial para ir normalizando la situación, "coas condicións que se esixen e con persoal suficiente tamén para que se fagan as quedas suficientes".

Llano mostró su preocupación ante la merma de esta atención, a la que calificó de "mala noticia" y avanzó que le transmitirá a las autoridades sanitarias que este servicio vuelva a la normalidad de atender todos los días de la semana, "inmediatamente".

CORONAVIRUS. El alcalde también se pronunció sobre la situación del coronavirus en el municipio asegurando que los casos están bajando "moi lentamente". "Vanse facendo menos PCR porque "xa se vai normalizando a situación, o que significa que imos facendo as cousas ben", dijo.

En este sentido y si la evolución sigue siendo positiva, Llano espera que el próximo día 17, plazo fijado para el fin de las restricciones máximas por la Xunta, se pueda normalizar un poco la vida en la localidad "e volver atender á actividade socioeconómica que tanto está a sufrir".

CIG. El secretario de CIG Saúde en A Mariña, Xoan Bouza, ha vuelto a pedir el cese de las cinco directivas del hospital que fueron vacunadas y a las que se administrará la segunda dosis estos días.

El sindicato "descoñece" si se ha producido "algunha represalia" contra ellas, tras plantear su cese o dimisión después de que el gerente del área de Lugo, se dirigiese a ellos justificando la vacuna en que "facían traballo asistencial".