"Ser fillo de cura era no pasado un descrédito pero ter de nai unha monxa xa era para nota"

Sempre houbo disparidade nas vidas humanas di Xulio Pardo de Neira ao referirse á súa última novela publicada, que non escrita. En A monxa e o grumete retorna ás súas orixes de hai séculos nas Terras de Miranda para demostrar que "daquela xa estaba todo inventado" pois malia que os colectivos LGTBI visibilizan hoxe historias persoais que parecen normais ou seguen estando proscritas, moito antes "a xente adoecía do que adoecemos todos os seres humanos". A emigración dun irmán e o retorno da monxa a un pobo hoxe da Pontenova para ter conta dun sobriño enfermo son as espoletas deste libro publicado por Galaxia e que xa ten outras tres secuelas á espera nas editoriais.

Pese ao título, esta historia real literaturizada non vai dunha relixiosa leada cun tripulante, de feito eran irmáns e ela tratou de axudalo no seo dunha familia fidalga con certa proxección pero non rica para despreocuparse. Todo xorde en Vilaeimil, na parroquia de Vilaboa hoxe na Pontenova pero que daquela corría, ao igual que o río, como Terra de Miranda. Según Pardo de Neira, o do Eo e a repartición en concellos como Vilaoudriz, Vilameá, Riotorto, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada, é un "invento" posterior, parecido ao de concello de Rábade.

Alí un veciño acomodado casara de segundas cunha muller de Sarria, engadindo unha recua de fillos aos tres que xa tivera coa primeira e finada esposa, unha vilalbesa. Tiña señorío de xurisdición e algún carto pero na práctica as fillas ías vendendo cunha dote e incluso unha delas, Iseo de Miranda, acabou no pazo de Grallal de Covas (Viveiro), xunto de Juan Dutton, descendente do rico comerciante inglés que fuxira da Gran Bretaña durante as guerras fraticidas de relixión entre os protestantes anglicanos e os católicos cristiáns, ao perder estes a loita fronte ao trono. O seu legado inmobiliario aínda pode verse hoxe fronte aos Castelos, todo abandonado baixo hedras e silvas.

"Sobre as dúas fillas máis pequenas do Miranda —explica o autor—, como non chamou á porta un home para casalas, metéronas en conventos. Catarina no das Clarisas en Ribadeo, onde non había que aportar dote; e María no de Valdeflores en Viveiro, que era moi pequeniño, nada que ver co dos monxes de San Francisco".

Chegaran á vida monacal case no colo e con criada para educalas pero, sen home á porta, alí quedaron presas, María coas dominicas predicadoras de San Domingo de Guzmán, aínda que daquela a clausura non tiña o concepto actual, senón que saían e entraban libremente. "Aproveitando que no convento de Xunqueira había bastante rebumbio pois estaban a construir a torre, María, sen proxección tampouco como abadesa ou irmá porteira no cenobio, aproveitou xa pasados os corenta anos para volver á casa durante un tempo pois, ademáis, había un fillo enfermo de seu irmán; pero nese ano que botou quedaría embarazada dun veciño de vintepico anos", explica o autor e profesor na Facultade de Ciencias da Educación na Universidade da Coruña.

O grumete, tendo muller e filliño na casa, déixalle todo ao seu amado curmán Sancho Pardo de Osorio"

"Ser fillo de cura era no pasado un descrédito pero ter de nai unha monxa xa era para nota", di Neira sobre o destino da criatura na aldea pero historias máis terribles se vían na bisbarra, aos ollos de hoxe: "A outra filla, tataraboa de meu pai, casárana con dez anos, cun primo de 16", explica, exemplificando o machismo e dominación se os comparamos coa posibilidade de hoxe de transitar libremente e expresar o cántico persoal de cada un.

Entón, onde entra o grumete? Era o primoxénito da casa, chamado a ser o señor pois, de feito, casárono cunha noble, coa que tivo descendencia. Sen embargo, el acabaría en relacións cun curmán maior, fillo dun medio irmán do pai. "señor das torres de Donlebún en Barres e do Porto das Figueiras". Embarcado como grumete —o estatus máis baixo do barco, de criado para limpar e sen acubillo bo onde durmir—, marchará para América co curmán Sancho Pardo de Osorio, xeneral de terra e mar e gobernador de Cuba e Puerto Rico. Polo que investigou Xulio, correron moitas aventuras e o grumete, que deixara o filliño que tivo que coidar a monxa, acabará morrendo de sífile nun hospital da Habana (daquela non había penilicina, só o veleno do mercurio para tratala). E o propio Pardo de Osorio desapareceu nun extraño e tráxico naufraxio nas costas de Lisboa, xa dentro do estuario.

"A Terra de Miranda, escarpada e pouco amable coa xente, agocha moitas historias"

Xulio Pardo de Neyra. EP

Asegura Pardo de Neira que o do Eo, como as súas historias, é territorio "pouco amable coa xente, escarpado e de escasa produción, terra que ata o século XVIII era cartografiada como de Miranda ". Dalí leva tirado con "historias exemplares que visibilizan unhas vidas". Neste caso pouco podían facer na casa de Vilaeimil para tratar que o fillo da monxa ascendese a fidalgo e poder evitar o pago de impostos. "Como fillo sacrílego non podía herdar legalmente nobreza de sangue e alí quedou en Vilaeimil, aguantando ao avó paterno, que tivo cinco fillos homes e mallou na muller ata marchar da casa, para volver só de vello co rabo entre as pernas. O fillo da monxa miraría del no sucesivo". Cousas da vida que lle dan a Pardo de Neira para ir saltando dun relato a outro —ultimamente deixou un pouco parado o ensaio literario e histórico—. "Levo máis de 50 libros e non paro. Veraneo en Viveiro de xuño a setembro, na Mariña, onde mellor se está".