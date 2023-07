La sequía se cierne sobre la Costa

A pesar de ligeras lluvias en algunos puntos desde nubes muy cargadas que pasaron de largo, la realidad es la falta de agua, una constante en los últimos meses en la Costa de Lugo, al igual que en muchas otras zonas de España donde hoy pasan de los 40 grados y apenas ha llovido. Esto impulsa a los concellos a tomar las primeras medidas para frenar la sequía. Es el caso del Concello de Xove, donde desde esta semana están inutilizadas las duchas en playas y así paliar en lo posible el problema.

"Estamos con muy poca agua y pendientes de tomar más medidas dependiendo de cómo vaya el verano en cuanto a lluvias", dice Demetrio Salgueiro, el alcalde de la localidad. En Xove captan el agua del río Rigueira, a través del embalse del Torrillón y en el alto do Cruceiro, "pero ambos están con muy poca agua", insiste. "Si no llueve vamos a tener problemas", advierte Salgueiro, que quiere garantizar el agua domiciliaria.

Para saber si realmente está lloviendo menos que otros años o es una sensación subjetiva, acudimos a Adrián Naray, de O Tempo en Foz, todo un gurú en lo que se refiere a la climatología. Para el focego, se distinguen dos zonas en A Mariña después de analizar los datos tanto del verano como del año hidrológico. "Se puede decir que en la zona oriental está siendo un año húmedo y en la zona central y occidental un año seco", explica el experto.

Hay datos que son elocuentes. En Foz, por ejemplo, en todos los meses menos en enero está lloviendo menos que la media, según datos de Meteogalicia. Y según los percentiles utilizados en el centro autonómico, en la estación de Penedo do Galo, en Viveiro, el verano está siendo seco y el año desde el 1 de enero, muy seco.

En cambio, en la estación que tiene Meteogalicia en A Pontenova, los datos tanto del verano como del año dan como resultado que está siendo húmedo. Desde el 1 de enero, por ejemplo, está lloviendo más que el año pasado, que en 2020 y que en 2019.

En O Valadouro no hay restricciones. "Tenemos varios puntos de captación que están interconectados y, aunque está lloviendo poco, por ahora no hay problemas", dice la alcaldesa, la independiente María José Fernández.

No solo los concellos pueden tener problemas con el agua. También algunas ganaderías con muchas cabezas, se muestran preocupadas por la situación. Es el caso de Casa Barbeiro, en Alfoz. "En estos momentos no padecemos problemas", dice Juanjo Fraga, propietario de la ganadería. "Tenemos varios puntos de captación en Alfoz y llevan bastante caudal", apunta, pero añade que es un problema a medio y largo plazo "a tener en cuenta". "Nosotros estamos valorando crear una balsa de emergencia recogiendo agua de lluvia y que nos sirva como almacenaje por si hay falta de agua por sequía o debido a una avería en el suministro", indica. "Hay que tomárselo en serio", concluye el empresario ganadero.

En Ribadeo, por ahora, no se ha tomado ninguna medida para paliar la sequía, pero el alcalde, el popular Dani Vega, manda un mensaje. "Hay que ser prudentes en la gestión del agua", dice. En este concello se capta el agua en Lexoso y Trabada.

Llegada de turistas

En Foz, a pesar de que se ha notado un aumento del consumo a principios de julio, más que otros años, por la afluencia de gente, no hay restricciones. "No hemos llegado al nivel de estrés para tener que tomar decisiones", dice Fran Cajoto, el alcalde de la localidad, que analiza la situación a nivel comarcal. "El problema que tenemos en A Mariña son las captaciones. Cuando baja el caudal de los ríos o tenemos una sequía prolongada no tenemos agua embalsada, y esto salta de un día para otro, por eso necesitamos una planificación", advierte.

En Foz sí que han tenido "incidencias en la red de tuberías", señala el alcalde, con alguna rotura. "Por eso estamos trabajando en mejorar y renovar los conductos, porque es uno de los problemas que más nos preocupa a nivel local", concluye.

Sin restricciones

En otros concellos, a pesar de que la falta de agua es evidente, no están teniendo ningún problema y no hay restricciones a la vista, aunque todo depende de cómo se desarrolle el verano en cuanto a las lluvias. Es el caso de Cervo, O Vicedo y Viveiro, donde consultados los miembros del gobierno local no hay ningún problema por el momento. También es el caso de Ourol, donde el alcalde, José Luis Pajón, confirma que no hay implementada ninguna restricción, aunque matiza, "por ahora".

"Creo que la gente en nuestro concello está haciendo un uso responsable del agua", puntualiza. También añade que, "si la cosa sigue así, porque el agua caída esta semana apenas alivia, a finales de agosto podría haber alguna restricción, aunque esperemos que no", explica el regidor socialista de este concello del interior mariñano.

Barreiros: a punto de publicar un bando

El Concello de Barreiros está preparado para acometer ciertas restricciones. Es algo que viene provocado por dos cuestiones, la falta de lluvia y el aumento "brutal" del consumo por los muchos turistas que hay. "Comparado con outros anos nesta mesma época hai moito máis consumo", dice Ana Ermida, la alcaldesa nacionalista del municipio costero. "Temos preparado un bando para prohibir o uso non prioritario de ayda", dice Ermida

Restricciones

El bando implicaría "prohibir o uso non prioritario, como henchidos de piscina, lavados de coches e regos en xardíns", explica la regidora. En Barreiros también ha habido problemas puntuales como roturas de tuberías en las últimas semanas