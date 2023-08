La falta de agua está percutiendo con fuerza en el desarrollo del verano a nivel turístico, pero los focos que atraen cortes en zonas sensibles como las playas dejan a oscuras auténticas tragedias que se están fraguando en otras zonas a nada que se eche un vistazo. Y entre lo más afectado por la escasez de lluvia se encuentra el sector agrícola y, de su mano, el ganadero. Muchos productos agrícolas se encuentran al borde mismo de ver cómo se arruina la cosecha del año o, al menos, cómo se ve totalmente condicionada. Entre ellos, dos básicos en la comarca: la faba de Lourenzá y el maíz.

El responsable de la IXP Faba de Lourenzá, José Cuadrado, alerta de que este producto y el amplísimo sector económico que se desarrolla a su alrededor puede sufrir un duro golpe como no llueva de forma inmediata. "A faba necesita a auga xa, porque este é xusto o momento no que se está desenvolvendo a vaina e xa están notando a seca", explica Cuadrado. Dice que a consecuencia de la sequía "estanse desenvolvendo cun tamaño pequenísimo e dun xeito moi feble. Hai pouca e o que hai, de tamaño moi por debaixo do que tiña que ter". Además indica que no queda ya demasiado tiempo para que esto pueda irse corrigiendo y por eso se muestra preocupado y dubitativo sobre el futuro: "Veremos como vai a campaña".

Aunque tanto la semana pasada como en la jornada del martes se registró alguna lluvia, explica que "foi algo tan escaso que foi ata contraproducente, porque caeu tan pouca auga que quedou na planta e nin sequera chegou á terra", algo que dice que les resulta igualmente dañino a las plantas.

No ve una solución sencilla para este problema. Para empezar, duda que llueva lo necesario y, si no lo hace, esto solo se podría corregir con un riego que, desde el punto de vista logístico, se antoja muy complicado de poner en práctica.

El problema del maíz

En cuanto al maíz, la situación es parecida. Las plantas se desarrollaron más o menos, pero apenas hay espigas. En este caso el tiempo apremia aún más y si la cosecha está arruinada, como parece, puede ser una desgracia para los ganaderos.

De momento, si no hay maíz tendrán que tirar de forraje y ya hay datos de precios disponibles al respecto: el coste de un camión de tipo medio, de los habituales, ya se pagó a 800 euros más que el año pasado, y los ganaderos temen que esa subida pueda incrementarse todavía más.

Otros productos: repollos, coliflor, frutos rojos y hasta lechugas, en peligro

La falta de agua no es en absoluto selectiva con ningún tipo de producto de la tierra y todos se encuentran afectados de un modo u otro por la situación que se está viviendo. José Cuadrado explica que en lo que él trabaja "hai produtos que son unha auténtica desgraza, porque non sei que imos facer con eles. Os repolos, a coliflor, os froitos vermellos que producimos... Todo iso está tendo moitísimos problemas". Dice que incluso cultivos que suelen darse con facilidad, como las lechugas, "tamén se están a resentir".

Apunta que puede darse la circunstancia "de que haxa que plantexarse regar en Galicia. É algo case incrible, pero estamos practicamente no límite".