Sepes se abre a rebajar el precio del polígono industrial de Ribadeo

Leire Iglesias, la directora general de la entidad estatal Sepes, de la que depende el polígono industrial de Ribadeo, se comprometió con el alcalde ribadense, Dani Vega, a hacer una revisión de los precios de las parcelas a la baja en el transcurso de una entrevista que mantuvieron en Madrid de la que el regidor ribadense salió satisfecho y “esperanzado en que dea resultados”. Admite que le hicieron “moitas propostas” y entiende que tanto Sepes como el Concello deben actuar en el parque empresarial ribadense “de xeito coordinado”.

Vega asegura que tras el encuentro con Iglesias comprobó que Sepes está dispuesto a hacer una revisión de los precios “e terán unha conclusión aproximadamente en maio”. Además anticipa algo que considera importante, que es que se trata de “unha revisión de prezos de todas as parcelas, non só dalgunhas concretas” y asegura que eso es “un paso importante, cualitativo e cuantitativo. Polo tanto aí estamos nun camiño correcto, desde o noso punto de vista, para que Sepes baixe o prezo e que o revise en todas as parcelas”.

Al margen de rebajar el precio de las parcelas, el encuentro de Dani Vega con Leire Iglesias sacó adelante algunos otros puntos para tratar de revitalizar una infraestructura destinada a acoger empresas que no acaba de arrancar pero en la que el gobierno municipal ribadense tiene depositadas muchas esperanzas. Precisamente por eso el regidor ribadense quiere hacer “unha promoción conxunta do polígono industrial” porque dice que al final no es algo que concierne únicamente a Sepes, sino que “o Concello de Ribadeo tamén debe axudar e colaborar para promocionar estas parcelas, para que veñan emprendedores ao noso polígono industrial”.

Por eso ya anticipó que hacia el mes de junio, en una fecha todavía sin determinar, “haberá unha reunión aberta para aqueles emprendedores que queiran comprar unha parcela no polígono e así poñer en marcha o seu proxecto empresarial”. La idea es que en ese encuentro se les ofreza cumplida información de todo tipo y se les expliquen todos los pormenores vinculados a la adquisición o alquiler de las parcelas.