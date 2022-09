Co Seat 127: "Os sentimentos non teñen prezo"

"O corpo envellece pero ao espíritu non hai que deixarlle", con esta filosofía condúcese Jesús Fernández Fernández, Suso O Coroto para os amigos, que resucitou un Seat 127 do que pouco quedaba logo de dalo de baixa definitiva en 1999. Claro que nesa idea de recuperar o coche da xuventude, no que tantas aventuras pasou, tivo parte fundamental a súa filla Nazaret, estudante de Psicoloxía en Oviedo, onde ela vía os clásicos pasar. Apetecéuselle un, contaxioulle a ilusión a seu pai, e tíñao na casa.

Man a man, pai e filla decidiron recompoñer aquel 127 LS da primeira serie que Jesús, electromecánico de profesión, lle comprara de segunda man na Pontenova a Sampaio (Marcelino Fernández) e co que subíu e baixou durante anos ata o pobo de Barreiros, na parroquia de San Pedro de Bogo. Preto do Zarro de Pedro e ao comezo da Fraga das Reigadas tivo taller, antes de empregarse na Ponte, no taller de mecanizado que Castro tivo na rúa da Feira, e logo en Trabada, reparando coches e todo tipo de maquinaria en Talleres Cancelos.

"Nazaret ía de nena xogar no 127 e acabou meténdome a min as lapas do coche, co que estou moi contento", recoñece Jesús, quen volve a telo como coche de diario, tanto se ten que ir a Lugo ou a Ourense. Ela quería pezas orixinais e atopáronas en San Esteban de Gormaz (Soria) pois do Seat apenas se aproveitaba o esqueleto. Os pilotos dianteiros e traseiros viñeron de Zamora, o salpicadeiro (roído polos ratos) cambiárono por un que viron en Valladolid e buscaron llantas, tapacubos... "Ao coche púxenlle 3.300 euros, horas de traballo aparte durante os tres anos que me levou", sinala.

Non é de estrañar que ao remate pedira serigrafiar en Ribadeo unha pegatina que pon: "Seat 127, no a la venta; los sentimientos no tienen precio", porque moito se lle teñen arrimado para comprarllo. Pero é un coche con sorte, varias veces salvou de ir ao desguace como chatarra cando xa o tiña enganchado a grúa e se chega a ser baixa en Tráfico un ano despois, xa estaría condenado. Aparte, desque llo comprara seu pai en 1984 para ir nel a estudar a FP a Ribadeo, a bordo pasaron mil cousas.

Ten regresado do Rosa Lar con xente no maleteiro. "Como ía deixar en terra a veciños de a pé?", comenta Suso. E algún susto tivo. "Antes fora dun chaval de Bres, Alejos, e xa tivera toques pero quixo un 1430. Eu tamén tería un golpe contra un R-5 ao atoparnos nunha curva pechada e o meirande foi cando me botei fóra na costa de Vilaeimil, baixando o Fontangordo con néboa. Din tres voltas ao roullón polo monte de folgueiras e parei nunhas xestas. Axudoume a atalo a unha árbore Toño, un veciño, ata que o sacou a grúa. Como vimos que andaba e non verquera líquidos, puxemos dereita a matrícula e o teito, empurrándoo cos pés para quitarlle o coque, e arrancamos para Ribadeo, atender á orquestra da verbena». Un home tranquilo e con coñecementos ao volante vale por dous nos momentos de apuro.

Aínda recorda cando baixaba da casa para a discoteca da Ponte, con aquela ilusión de rapaz por ver mundo. "Un día viñera algo cedo cun amigo e arrancamos cara a discoteca Ermo de Muimenta pero alí aínda estaba empezando a chegar a xente tamén así que seguimos para ver na Troco de Vilalba; como non nos convenceu seguimos ruta a Montesalgueiro, para aquela tan grande que era a Atlantis, tamén pagamos a entrada pero alí non nos coñecían e acabamos volvendo para a Xolda da Ponte. Foron unhas horas de viaxe e gastar gasolina e rodas... tiñamos boa gana". Coche para ir traballar pero tamén para festexar.

Así é Suso. A súa filla agora dálle outra vida. Vai co 127 a Tapia ou dar unha volta a Ribadeo, pero prefire ir de copiloto a concentracións como a de Barreiros, contemplando a ilusión que xera o vehículo en seu pai. Na mecánica é sinxelo, cun alicate e un alame amáñao, e só ten que levar unhas buxías ou os platinos, pero recoñece que está "reformadín". Coa rectificadora púxoo ao día con outras válvulas máis anchas e árbol de levas de máis avance, a caixa de cambios e palieres son dun Marbella, coma os repousacabezas dos asentos, que non traía de orixe e son boa cousa.

Ao 127, que xa de por si era un utilitario áxil e con alegría, espabilouno un pouco máis ao meterlle a saída de escape dun Autobianchi, que agora vai a unha liña 4-2-1 dun Crono e pasa polo silencioso dun Fiat Uno. Con iso e con algo de música dos Chunguitos no radiocasete, máquina e piloto se transforman, porque este LS de tres portas era máis andador co posterior con motor 1.010, a pesar de ter menos cabalos. E o CL que sacaron posteriormente viña máis capado, quizás para os tempos da crise do petróleo e a gasolina máis cara. Antes levaban da normal, tamén o de Jesús, pero agora xa vai coa actual. E non é tan básico coma os primeiros, que nin bandexa traseira traían, e no lugar do pulsador mecánico para a auga do limpiaparabrisas, xa lle puxeran un eléctrico, como tamén encendedor eléctrico e un salpicadoiro algo máis curioso.

Neste coche, chamado a substituir nos seus tempos aos 600 e 850, Jesús vai confiado e sabedor que ante calquer avaría non vai necesitar máquina de diagnose algunha. Pero ten tido outros con máis electrónica. "En 1999 comprei un Citroën Xsara ao que lle fixen 440.000 quilómetros, logo un Xantia 2.0 HDI de 90 cabalos que tamén me saíu moi bó, e un C3. Son moi da PSA, aínda que tamén me fixen cun Mitsubishi Montero", dice.

Ficha técnica

Combustible Gasolina

Cilindrada 903 cc

Potencia Máis de 45 CV

Par máx. +-63 Nm/3.000 rpm

Freos discos/tambores



Caixa de cambios Manual 5 vel

(orixinal de 4 velocidades)

Tracción Dianteira



Prestacións

Velocidade máxima 155 km/h

Consumo medio 7,5 l/100km