Un sentido adiós en el corazón de muchos

Más de 35 años al frente del Ceip Santa María de Ferreira dejan huella y para bien; por ello, muchos de los vecinos y exalumnos del centro de se unieron ayer para rendirle un homenaje a Enrique Penabad, en el día de su cumpleaños y de su jubilación. Fue una acción sorpresa, en la que el ya exdirector desfiló por varias calles de la villa. A su paso no faltaron mensajes de cariño y agradecimiento de la gente que se apostó en los laterales.

El secreto se guardó hasta el final y cuando, a las tres y media de la tarde, salía por la puerta del centro le esperaban con un ramo de flores y la petición de hacer el recorrido. Un tramo en el que el homenajeado desfiló por las calles Leandro Buján, José Antonio Ferreiro González, Avenida do Xistral y la Avenida da Diputación, donde se reunieron más de cien personas, todas con mascarilla y guardando las distancias de seguridad marcadas por la pandemia. Un montón de gente que no paró de gritarle y de aplaudirle.

"Foi unha homenaxe atípica pois coa situación de emerxencia sanitaria non puidemos facer unha celebración como quixeramos". Un emotivo homenaje con el que sus participantes le quisieron "dar as grazas, por tantas cousas", comentaban las promotoras de la idea, que partió de María Xosé Barreira, Rosa Pérez, Helena Cornide y Begoña García.

El whatsapp hizo el resto y la pena fue la mucha gente que no pudo acudir por estar fuera. Por ello, y por todos, iban las pancartas que se animaron a hacer y que adornaron el recorrido, en el que tampoco faltó el confeti para una persona que estuvo 41 años en la docencia, dando clase a varias generaciones.

Para Enrique Penabad el colegio de Ferreira fue su segunda casa, pero no solo el centro, pues fue también profesor de baile de Amado Lar, la agrupación cultural de la localidad, y siempre se le recordará como el impulsor del festival de fin de curso, donde puso a bailar y a hacer teatro a alumnos, padres y madres "e con moitas horas de adicación fóra do horario lectivo", cuentan las promotoras, que quisieron agradecer "a colaboración de todas as familias e a floristería Azucena por colaborar de forma gratuíta", recuerdan, al tiempo que desean a Penabad una feliz jubilación y tiempo para disfrutar de su nieto.

Por la mañana, recibió otro homenaje de los mayores de la residencia, que salieron a las ventanas para aplaudir y cantarle el cumpleaños feliz. La directora del centro le hizo entrega al ya exdirector de un par de muñecos realizados por los mayores como regalo. "Siempre se portó muy bien con la residencia. Venía con los pequeños en Navidad a cantar a nuestros mayores", dijo una portavoz de la residencia de ancianos valadourense.