Héctor López de Castro (Foz, 1976) traballa na asesoría xurídica da CIG, levou entre outros conflitos o de Alcoa e foi convidado pola asociación Xebra de Burela para dar unha charla sobre dereitos laborais o sábado ás doce no seu centro social, con entrada libre.

Que tipo de cuestións atende no seu traballo?

Basicamente ao que me dedico é ao que se chama dereito colectivo, a conflitos en relación coa interpretación dos convenios ou despedimentos. Tamén a todo o que ten que ver coa asesoría interna do propio sindicato, non tanto cousas de particulares como cuestións de carácter colectivo.

Sobre que vai versar a charla?

Propuxéronme enfocala a xente nova que igual nunca traballou ou que traballa no verán e que ten dúbidas laborais básicas de como encarar un contrato, o que se pode firmar, o que non...

Danse moitas situacións destas nesta época?

Imaxino que si, é unha época na cal aumentan moito as contratacións sobre todo en sectores como a hostalería e ademais estamos nunha situación en que hai contratos novos pola reforma laboral; as propias empresas están ás veces un pouco confusas sobre cal é o contrato adecuado, hai moita máis contratación fixa-discontinua e o contrato por circunstancias da produción non sempre se sabe cando se pode utilizar. É unha lei nova, en probas, e hai bastantes dúbidas tanto dos traballadores como das empresas.

Persoalmente gústalle esta reforma laboral?

O feito de que a lei simplificase os contratos non altera o problema da precariedade. Non se tratou unha parte que sería importante e que é a das indemnizacións, que seguen estando como estaban, polo tanto aínda que nas estatísticas si que se produce unha redución da temporalidade, moitas veces iso non implica unha redución da precariedade, primeiro porque despedir segue sendo igual de barato ca antes e segundo porque os empresarios están abusando bastante de cousas que antes estaban máis escondidas como os períodos de proba. A xente ten un período de proba longo e cando chega o día avisan de que non o superaches e iso é como un despido gratis. Estámolo atopando nos últimos tempos como unha consecuencia non querida da reforma.

Traballou no caso do Ere de Alcoa, como recorda a loita contra a intención da multinacional?

Para min foi dura e emocionante, sendo de Foz e da Mariña sempre o vivín con máis intensidade. Foi unha situación na que a peor parte a viviu a xente que se viu despedida, tamén a das auxiliares que nin sequera teñen a protección de ser de Alcoa, e foi unha época dura para todos. O xuízo en si saíu ben e tamén creo que foi importante a implicación da comarca. Realmente a sentenza declarou o Ere nulo porque Alcoa estaba obrigada a negociar de boa fe e non o cumpre. Para chegar a esa conclusión de que xa tiña decidido pechar de antemán a fábrica e que calquera cousa que lle chegase non lle valía foi moi importante que viñesen cousas, ofertas, propostas e a implicación de todo o mundo para chegar a ese veredito no que, para min e sempre o direi, o decisivo foi que toda a comarca estivo a tope. Non hai que quitar mérito a ninguén, implicáronse as administracións, pero se teño que dicir quen é o protagonista, é A Mariña.

Ten un Twitter moi animado (@ Cascarelo) con máis de 12.000 seguidores. Como chegou aí?

Non ten que ver co traballo. Cascarelo é o nome da familia, como se chama meu pai, meu avó. Esa conta non é realmente unha cousa pensada nin planificada, é para comentar cousas de actualidade sen ningunha pretensión. O principal sorprendido de que teña algo de seguidores son eu.