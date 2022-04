Sensaciones y preparaciones del Toyota GT86

A punto estuvo de caer en el lado oscuro imperante de los todocamino al apostar por un Mitsubishi Outlander de 177 CV, vehículo de brillante mecánica con bloque de aluminio y aptitudes de todo terreno que, no obstante, no era mala elección. Pero el joven Alberto Leivas regresó al modo deportivo el día que, ante un escaparate de Toyota, soltó instintivamente un "xa me valía ese".

Dicho y hecho, entregó el Mitsu y se metió el Toyota GT86 del 2012 en el bolsillo, coupé muy especial no solo por su línea y aerodinámica (Cx 0,27), ventanillas sin marco, motor atmosférico de cilindros opuestos, tracción trasera con diferencial autoblocante, cambio manual de seis velocidades, llantas de 17 pulgadas, estabilizadoras, discos de freno ventilados delante y detrás...en definitiva, un deportivo a precio razonable del que tomar muchas sensaciones.

Ahora se vende la nueva generación denominada GR86 y repotenciada hasta los 230 caballos pero Alberto le ha dado una vuelta mecánica importante al suyo para gozarlo tanco en las carreteras mariñanas como en los circuitos.

"Gústame o que me transmite e prefiro a liña dos xaponeses ou as súas preparacións", explica. A este ligero 2+2 plazas, con un centro de gravedad muy bajo y conocido también como ‘Toyobaru’ al ser casi gemelo del Subaru BRZ, Toyota le dio un repaso de chasis y mecánica. Alberto lo compró nuevo con vistas a convertirlo en proyecto personal.

Mientras estudiaba en el IES Perdouro (ahora trabaja de tubero en Gondán) ya había probado a reprogramar y meter más presión al turbo de su BMW 320 Compact. Iba y venía a Mondoñedo, hasta que el diésel petó.

"O GT86 —explica—, é un coche xoguetón e caracterízase porque lle puxeron dous inxectores por cilindro para altas e baixas revolucións, un sistema Toyota que combina a inxección directa e indirecta". También le ajustaron los milímetros de recorrido de los cilindros, de ahí la denominación 86, siendo más corto para sacarle la garra al fantástico propulsor de Subaru.

Pero este mariñano no se quedó de serie y lo preparó con una suspensión KW variante 2 que regula la altura, dureza y caídas, también le puso discos EBC con pastillas y latiguillos que soportan mejor las altas temperaturas al exigirle al coche en circuitos como el de Braga, donde se celebra el Japo Day. Tiene además escape y admisión Mishimoto "e radiadores de aceite para cando lle dás leña nas rectas da pista, pois axudoume a montalo un amigo meu de Ourense, Iago. Puxémosllo diante do da auga nun soporte de fibra de carbono. Isto non ten fin, con tempo e cartos sempre hai algo que o mellora, porque o motor ata 7.500 voltas tira; agora non me planteo meterlle turbo, aínda que por 3.000 euros podería facelo".

En estos tiempos en los que todavía muchos jóvenes juegan a vaciar los Honda Civic y sacarles caballos con cuatro cosas, mientras otros suspiran por el nuevo Toyota GR Supra, coche también legendario que se anuncia "hasta con diez años de garantía", Alberto es de los que prefiere marcar su propia ruta mecánica.

"Para o día a día, os da casa movémonos nun Hyundai Kona e nun Seat Marbella Especial, xa dos de 5 marchas e 3 retrovisores, eh!", dice.