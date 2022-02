"Señores de Atalaya Generation, aquí non queremos iso. Déixennos vivir tranquilos"

O youtuber alfocense Andrés Vidal Orol, máis coñecido como Andrés de Vilas, compartiu nos últimos días varios vídeos nos que, en clave de humor, analiza o conflito real que está xerando a posible instalación dunha central hidroeléctrica no Valadouro.

"Os de Atalaya Generation queren seguir regalándonos esa cacho piscina", comenta Andrés, que asegura que os veciños das distintas parroquias afectadas polo proxecto "non queren" nin "parque acuático" nin "tobogáns". "É xente que non quere ostentar, nin presumir", apunta.

"Señores de Atalaya Generation, non traian iso para aquí porque nos están poñendo a mal cos veciños [...] Nosoutros imos á praia a Foz e os veciños de alí cando enchan as balsas van quedar con pouca agua, e eles beben a agua do río Ouro. Vannos dicir, 'se nos quitades a auga para beber para as vosas piscinas non vos imos deixar vir bañarvos á praia', comenta.

E insiste: "Señores de Atalaya Generation, aquí non queremos nada diso. Déixennos vivir tranquilos. Fágano aí ao pé das súas casas, eu non lles quito, pero aquí déixennos tranquilos. Non queremos iso".