La senda peatonal entre Peizás y A Pampillosa permite un trazado continuado de casi 15 km

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha visitado las obras ya finalizadas del sendero peatonal entre las playas de Peizás y A Pampillosa, en Foz, con una aportación de 886.000 euros y que permitirán un trazado continuado de casi 15 kilómetros desde Barreiros.

Las obras consistieron en la creación de un sendero peatonal entre ambas playas en unos terrenos expropiados que pasaron a uso de dominio público. El nuevo camino permitirá el cierre definitivo del paseo ya existente por la costa, entre la playa de Os Fondás, en la ría de Foz, y el interior de la ría de O Ouro.

