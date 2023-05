La senda de acceso a O Fuciño do Porco será objeto de varias mejoras

El enclave natural de O Fuciño do Porco en O Vicedo continúa cerrado tras los desprendimientos que causaron los temporales del invierno pero la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recorrió este viernes la senda anterior, que calificó como "un modelo a seguir que combina a protección ambiental e o uso turístico". Aunque en su visita no habló de obras, su departamento tiene un convenio con el Concello para adecuar en próximas fechas el camino, incorporar señalización y cartelería, ejecutar una cuneta de cemento e introducir drenajes para que no discurra tanta agua hacia la entrada del enclave y tratar de mitigar así su deterioro.

Hasta tres administraciones actuarán en esta zona que se ha convertido en un polo turístico de importante dimensión. El Concello, por su parte, tiene previsto colocar una escalera provisional en el acceso al paraje, con la intención de que pueda ser visitado este verano, en una actuación que incluirá el relleno de las grietas que provocaron las lluvias de meses pasados. La solución definitiva la pondrá más adelante la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, que trabaja en un proyecto de envergadura para instalar una especie de puente colgante con el que superar la zona en la que se producen los desprendimientos.

En su visita la conselleira, que estuvo acompañada de la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y del alcalde, Jesús Novo, incidió en la importancia de garantizar el equilibrio entre el cada vez mayor número de visitantes y la conservación de los valores naturales de la zona, catalogada en la Red Natura 2000.

En este sentido, Ángeles Vázquez puso en valor el acondicionamiento de paseos, senderos y áreas de ocio que permitan el disfrute público y al mismo tiempo proporcionen información sobre los valores naturales y paisajísticos que reúnen los espacios protegidos. "O obxectivo cara ao que debemos avanzar é a recuperación e acondicionamento de espazos que faciliten a potenciación dun modelo de desenvolvemento sostible que permita o contacto directo coa natureza mediante unha axeitada distribución dos fluxos turísticos", dijo.

La titular de Medio Ambiente también puso en valor la renovación de las 18 banderas azules de la provincia de Lugo, con dos para O Vicedo aunque el año pasado tuvo que renunciar a ellas por falta de socorristas.