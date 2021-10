"Sempre estou mirando se hai pezas que comprar"

A Rocha, como lle chaman en Trabada todos os que non lle chaman Pepe, sempre lle tirou o de coleccionar antigüidades. Di que leva máis de corenta anos facéndoo pero en canto o di párase a pensar: "Si ho, bastantes máis", o que fai pensar que en realidade son máis ben cincuenta. Hai uns anos a alcaldesa de Trabada, Mayra García, chegou a un acordo con el para que cedese as pezas e crear un museo que botou a andar hai un par de meses e que leva o seu nome. Rocha é un home cunha traxectoria vital, cando menos, singular.

Andou vostede por medio mundo e traballando de todo.

Andei. Tiven a licenza de taxi corenta e cinco anos. Fun sempre do Partido Socialista e andei en política, ao principio. Fun un dos socios fundadores do Polusa, despois metinme tamén coa Residencia, tiven un bar moitos anos...

Pero vendo o museo está claro que lle dedicou moito tempo a isto de buscar antigüidades.

Moito, foi algo que sempre me gustou e que aínda sigo facendo a día de hoxe.

Pero séguense atopando?

Si que hai. Eu ando moito por aí e sempre estou mirando o que se pode comprar. Sempre levo algún carto no peto por se acaso. Poucos, pero algo, que nunca sabes que podes atopar.

E a xente véndelle sen máis?

Pois normalmente de entrada dinche que non, eu digo que llo compraba, que canto queren por tal cousa, imos negociando e así fun amañando. E tamén comprei moito aos xitanos. Eu lévome moi ben con eles. Trátoos con moito respecto e eles a min tamén. Iso si, cos cartos por diante, que eu non engano a ninguén.

Queda moito que mercar polas casas?

A xente ás veces non sabe o que ten. E outras non quere vender. E mira o que che digo: eu iso respéctoo moitísimo. Cando vou a un sitio e me din que non me queren vender tal cousa, a min paréceme perfecto. Porque é un recordo, ou un pedaciño de historia. Eu iso sempre o respectei moitísimo.

Pero leva andado moito. No museo chama a atención a aula dun colexio dos anos 40 ou 50. Como conseguiu xuntala enteira?

Pois primeiro fun collendo algunha cousa e logo metéuseme nos cornos rematala, así que acabei indo comprar os pupitres a Becerreá, e iso que o que mos vendeu era do PP e sabía que eu sempre fun do PSOE, pero non hai problema porque ante todo hai que ser persoa e serios, e así foi como botei nos pupitres.

E que lle parece como quedou o museo?

Home, pois a min gústame como está. E cambiáballe algunhas cousas, eh? Que xa lle dixen a Mayra (García, a alcaldesa) que hai algunhas cousas que son de Asturias. Pero cando estaban facéndoo aparecían aquí inspectores e empezaban con que ‘isto aquí non pode estar porque non sei que’, e ‘isto aquí tampouco’, e eu deixeilles facer. Pero está ben, algo bo para Trabada, aínda que houbo a quen non lle gustou que cedese as pezas. Pero iso a min dáme igual. O museo está aquí.