Semanas mágicas para la salvación

Diez días mágicos le han servido al Viveiro CF para despejar el panorama más que nuboso que se le presentaba en la Tercera División. Dos victorias y un empate para hacer 7 puntos sobre 9 posibles han permitido a David Páez vivir su mejor momento desde que reemplazó a Chusky al frente del equipo para ver como sus pupilos despegaban desde las posiciones de descenso hasta una undécima posición que le coloca con una ventaja de 3 puntos sobre el Noia, decimocuarto, que marca el descenso, pero con seis equipos por debajo. La racha incluso puede extenderse a una jornada más, ya que tras perder contra el Juvenil en Cantarrana, el Viveiro empató en el difícil campo del Barco, por lo que encadena cuatro jornadas sin perder, incluyendo tres de las salidas más complicadas de toda la Tercera División.

La remontada vivariense en la tabla arrancó ante el Alondras, un rival directo que visitó Cantarrana en un momento de grandes dudas para los celestes, sobre todo tras la derrota frente al Juvenil en su anterior partido como local. El empate en el difícil campo del Barco animó al equipo mariñano que fue capaz de sacar el partido adelante ante los de Cangas de O Morrazo con un 2-0 que reflejó su superioridad sobre el césped, aunque el juego todavía no fue demasiado fluido. Los goles de Berrocal y Tichu dieron aire a los vivarienses antes de afrontar una doble visita a los campos del Somozas y el Ourense, dos de los más complicados de la categoría, para medirse al primer y tercer clasificado.

Tichu: "Se lle ganamos en Cantarrana ao Arzúa e ao Choco nos vindeiros días daremos un paso case definitivo"

Personalidad y ambición para ganar en Somozas

El encuentro ante el Somozas fue, posiblemente, de los mejores de la temporada para el equipo de Páez, no solo por conseguir el triunfo en el campo del líder, que perdió dicha condición con esa derrota, sino por la capacidad competitiva de los celestes en un escenario donde solo habían ganado el Barco y el Polvorín. Es verdad que Manu Cedrón estuvo muy inspirado, especialmente en la primera mitad, pero el Viveiro mostró personalidad para buscar el triunfo después del empate local y el tanto de Félix Chenkam, primero de la temporada para el delantero camerunés, hizo justicia a la ambición celeste. Antes, en el primer tiempo, Tichu había adelantado al Viveiro.

Casi más complicada parecía la visita a Ourense para medirse al equipo con la mejor racha del campeonato. El Ourense, tercer clasificado, se presentaba en la cita con 5 victorias seguidas y 7 partidos sin encajar un gol y es, además, la gran amenaza en la pelea por el primer puesto para el Somozas y el Polvorín, al contar posiblemente con la plantilla más fuerte de la categoría. Pero pese a la entidad del rival y a su condición de visitante, otra vez el Viveiro puso de manifiesto su buen momento con una primera mitad en la que apenas dejó crear peligro a su rival, golpeando además en una buena contra con un golazo de Asier. Igual que sucedió en As Somozas, el Ourense reaccionó e incluso se puso por delante, pero el Viveiro no se rindió y un gol de Álex Meitín, tras centro de Pablo Rey, hizo justicia al trabajo de los vivarienses.

Saír do Barco, As Somozas e Ourense sen perder non só nos deu puntos senón tamén moita confianza

Uno de los pesos pesados del cuadro mariñano y fundamental en esta serie de partidos está siendo Tichu, que anotó frente al Alondras y el Somozas y que valora el momento que vive el equipo, con 4 jornadas sin perder. "A verdade é que levamos catro xornadas moi boas, parece que se nos dan mellor os equipos de arriba. Tiñamos deberes pendentes, sobre todo fóra da casa, e fixémolos todos no Barco, nas Somozas e en Ourense. Saír destes tres campos sen perder supón non só un impulso deportivo grande, senón que nos infunde un grao de confianza moi relevante para as xornadas que veñen de cara á pelea pola permanencia", aseguró el mediapunta de Outeiro de Rei, que destaca especialmente la victoria conseguida en Somozas. "Había que ver o vestiario despois daquel partido, penso que era un triunfo que precisábamos para crer máis en nós mesmos e dende logo que a felicidade era absoluta, por ganar e polo que significou a nivel anímico. Creo que ese partido foi clave para explicar o de Ourense", afirmó Tichu.

Giro de 180 grados tras tocar fondo ante el Juvenil

Tichu cree que el equipo dio un cambio de 180 grados después de la derrota sufrida en casa ante el Juvenil, seguramente en el peor partido de toda la temporada. Aquella caída supuso un duro golpe para los mariñanos que no solo caían a la zona de descenso, sino que además dejaban escapar tres puntos de oro frente a un rival directo por la permanencia. "Tocamos fondo. Víñamos de estar con moitos problemas de adestramentos por culpa do covid e despois chegou unha semana dura a nivel mental, xa que houbera cambios e marcharan varios compañeiros. Xuntouse todo e ao final saíunos un partido moi frouxo, non fomos quen de atoparnos en ningún momento cómodos e fastidiounos moito perder ese partido porque penso que era para ganar estando ao noso nivel", aseguró.

Cambios en la plantilla y fase de adaptación de los nuevos

Precisamente la marcha de futbolistas tan queridos como Xaime y la llegada de otros como Berrocal o Chenkan es analizada por Tichu. "Así funciona o fútbol, non hai que darlle moitas voltas. Cando as cousas non van ben nun equipo sempre hai cambios, pero loxicamente no vestiario doeron porque se trataba de xogadores queridos e comprometidos, que foron referencia aquí, e non só o digo porque Xaime sexa meu irmán", asegura el jugador, que no solo valora la aportación de los nuevos, sino que destaca su adaptación al vestuario y al juego. "Por tódolos cambios penso que era necesario un periodo de adaptación para que as novas fichaxes puideran acoplarse e penso que o están facendo moi ben, axudándonos moitísimo e subindo o nivel xeral do grupo", aseguró Tichu, que también incide en la fortaleza defensiva mostrada en los últimos encuentros como una de las claves de la mejoría en resultados. "Está claro que nesta categoría os erros penalízanse moito. Agora estamos priorizando a fase defensiva e tratando de aproveitar a velocidade que temos para saír á contra e penso que nos está saíndo moi ben", aseguró.

Agora estamos priorizando defender con moita orde e saír á contra, algo que nos da bo resultado

Por último, también dio otra clave importante para pensar en la permanencia. "Hai que felicitar ao preparador físico, penso que pode ser clave o ben que estamos de cara ao final da Liga".

Factor

Varios rivales directos tienen que visitar todavía Cantarrana

La sensación en el vestuario del Viveiro CF es la de que Cantarrana será el juez de la permanencia y que si el equipo es capaz de mostrarse fuerte en casa en lo que resta de temporada conseguirá el objetivo de continuar la próxima temporada en Tercera División. Varios rivales directos de los celestes tienen que visitar todavía el campo de la ciudad del Landro, empezando ya por el Arzúa, que lo hace este fin de semana. Para Tichu este es uno de los partidos más importantes de la temporada. "En poucos días imos xogarnos boa parte das nosas opcións de poñer unha boa distancia coa zona de descenso. Penso que se lle ganamos ao Arzúa este domingo e sacamos tamén os tres puntos no partido adiado co Choco entre semana teremos moito camiño recorrido para acadar a permanencia", aseguró.



Clasificación engañosa

Pese a que el Viveiro parece en una buena situación, la clasificación es engañosa, ya que hay equipos como el Choco que tienen disputados 3 partidos menos. "Está claro que a situación coa pandemia e o covid foi complicada, pero que a estas alturas haxa equipos con tantos partidos aprazados desvirtúa a competición, sobre todo se chegamos ao treito final sen actualizar os encontros dos equipos que nos xogamos a permanencia".



12.00 horas

El Viveiro CF vuelve este fin de semana al horario matinal después de disputar el encuentro ante el Alondras por la tarde. Los celestes esperan al Arzúa a partir de las 12.00 horas.