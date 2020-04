La Semana Santa de Viveiro será este año virtual

La portavoz de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, María del Carmen López, Chipe, anunció este jueves la decisión adoptada por este organismo de que este año la celebración de la Pasión vivariense sea virtual. "Esta Semana Santa vámola vivir dunha maneira especial, dentro do que as circunstancias nos permitan, pero non vai ser menos importante nin para os viveireses nin para aquelas persoas de fóra que sempre queren estar presentes na celebración", aseguró y recordó que la suspensión de los actos de este año había sido una decisión difícil aunque "acertada", tomada en consenso con el Concello y con el Obispado. "Esta celebración é moi sentida e moi participativa e quedaba unha espiniña na xente que a vive con moita intensidade, polo que nunha reunión que mantivemos decidimos apostar por esta iniciativa virtual", añadió.

De esta forma, las procesiones se retransmitirán a través del canal de Youtube de la Semana Santa de Viveiro los mismos días y a las mismas horas que estaba previsto que salieran a la calle, "segundo o programa que xa estaba editado e repartido". La primera será ya este viernes, día 3, a las nueve y media de la noche con la salida de la Virgen de los Dolores. Según explicó López se retransmitirán grabaciones que existen en el archivo de la Xunta de Cofradías, así como otras de colaboraciones como las de Horacio Albo, Rafa Rivera o Antonio Masafret, "que xenerosamente traballan por este arquivo". "A meirande parte das gravacións correspóndense con procesións do ano pasado, cando se instalaron tirolinas o que fai que haxa imaxes dende o aire e tamén hai gravacións con drons", explicó Chipe, que asegura que por el momento, la iniciativa está teniendo buena acogida.

La Xunta de Cofradías estudia organizar un acto especial más adelante, incluso como una acción de gracias

Con respecto a la posibilidad de trasladar la celebración a otras fechas, después de que el Obispado dejara la puerta abierta a ello, Chipe asegura que la Xunta de Cofradías descarta esta opción. Sin embargo, un vía que tienen abierta pero que esta sin decidir será el poder organizar algo especial, cuando estas circunstancias pasen e incluso poder hacerlo como una acción de gracias.