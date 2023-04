La Semana Santa de Viveiro bate récords y se sitúa a niveles anteriores a los años del covid

Dos procesiones cargadas de nuevo de emoción y con gran participación pusieron el punto final a la Semana Santa de Viveiro. Se cierra así una fiesta religiosa, pero con un alcance que va mucho más allá debido al gran impacto económico, social y promocional que tiene con sus miles y miles de visitantes. Así lo reconocía tanto el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga, muy satisfecho del resultado de esta edición, como la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. El propio Veiga aseguraba ayer, poco antes de iniciarse el Vía Lucis, última procesión de esta Semana Santa, que bajo su punto de vista se había conseguido un nivel de participación superior al de los años previos de la pandemia.

El presidente de la Xunta de Cofradías explicaba que aunque no contaban por el momento con los datos oficiales definitivos, la impresión que tenían era que "a situación foi mellor que antes da pandemia" y se basaba no solo en la mucha gente que hubo en las procesiones sino en los niveles de ocupación "e nos comentarios que nos chegan. A verdade é que todo o mundo nos di que está moi contento de como foron saíndo as cousas este ano".

En la mañana del domingo tocaba un plato fuerte de la Semana Santa de Viveiro como es la procesión del Encuentro de Resurrección. Se trata de una de las más importantes porque es en ella en la que Jesús se muestra ya resucitado dando, por lo tanto, pleno sentido a la Semana Santa.

Esta procesión salió de la Iglesia de Santa María organizada por la Cofradía del Santísimo Rosario y estuvo predicada por el sacerdote de la unidad pastoral de Viveiro Ramón Escourido. Participó en ella la coral vivariense Alborada.

Los pasos que salieron en la misma fueron San Juan y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El Encuentro se produjo en la Praza Maior de Viveiro, donde se vivió el auténtico clímax de esta procesión y, en cierto sentido, de toda la fiesta religiosa.

El Vía Lucis, procesión final, estaba prevista para las ocho y media de la tarde de ayer organizada por la Hermandad de las Siete Palabras con la salida de los pasos de la Resurrección y Nuestra Señora del Camino de la Luz.

José Veiga indicó que este año se fue incorporando más gente joven que no había participado en anteriores convocatorias de la Semana Santa "e isto sempre é algo importante, así que eu creo que poderiamos dicir que incluso nos saíu mellor ca antes. O bo tempo foi importante porque é algo que sempre axuda".

Añade que esto ayuda también a todo Viveiro "porque está todo a tope: a hostalería, o comercio, etcétera. Axúdalles a todos e iso tamén nos gusta".

Esta apreciación la comparte con la alcaldesa, María Loureiro, quien considera que la unión de todos y el esfuerzo realizado se vio recompensado con una gran participación que ayuda a proyectar a Viveiro y tiene para el municipio un gran retorno.