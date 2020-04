La Semana Santa virtual de Viveiro concluyó con un alto seguimiento

Las retransmisiones online del Encuentro de Resurrección organizado por la cofradía del Rosario y de la procesión del Vía Lucis a cargo de la Hermandad de las Siete Palabras -con grabaciones del año pasado de Horacio Albo, Rafa Rivera y Antonio Masafret- cerraron este domingo la Semana Santa de Viveiro en su primera edición virtual ante la imposibilidad de celebrar los actos. La única satisfacción para los organizadores dentro del vacío de este año fue el elevado seguimiento que tuvieron las emisiones, que este domingo superaban holgadamente las 100.000 visualizaciones en su canal de Youtube y redes sociales.

"Estamos contentos con iso, non esperabamos que chegara a tantas visualizacións", reseñó el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga, quien mostró su satisfacción por que al menos "a xente puido desfrutar algo da Semana Santa aínda que non a houbera na rúa". No pueden decir que el balance general sea positivo dado que no pudieron celebrarse como siempre las procesiones y oficios, "foi unha cousa moi diferente".

Los propios cofrades siguieron con atención todas las procesiones por internet y siguieron los oficios religiosos por televisión. "A min gústame moito a vixilia pascual en San Francisco con Juan Basoa e non é o mesmo vela por televisión", reconoció Veiga, que también aprovechó estos días en casa para ver "algunha película de contido relixioso" o para "ordenar o arquivo da Semana Santa".

La Xunta de Cofradías hará en los próximos días un balance de la repercusión de las emisiones por internet y hasta que se levante el estado de alarma no convocará ninguna reunión para hablar de planes futuros, como la posible realización de un acto de acción de gracias. Sí recogen ideas, como seguir grabando las procesiones.