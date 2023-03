La Semana Santa se presenta con pleno de turistas

La Semana Santa dará buena muestra del tirón turístico de A Mariña, donde se espera un lleno casi total de visitantes para disfrutar tanto de las procesiones, sobre todo en Viveiro, como del entorno natural y del patrimonio cultural, además de unos días de descanso y tranquilidad. A falta de unos días para que arranquen las vacaciones, los hoteles mariñanos rozan el 100% e incluso algunos ya están llenos entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, y alcanzan una ocupación entorno al 50% para los primeros días, aunque esperan seguir aumentando reservas si el tiempo acompaña.

En Viveiro, cuya Semana Santa está declarada de Interés Turísticos Internacional, la ocupación refleja el tirón de la fiesta. Sonia López, desde la recepción del hotel Urban, situado en el centro de la ciudad, confirma que el establecimiento está lleno y el Ego, situado en la playa de Area, a estas alturas tiene una ocupación del 80%, "pero confiamos en encher tamén, se o tempo acompaña". "Contamos con clientes habituais que repiten cada ano e iso xa supón unha ocupación bastante alta e se fai bo tempo a xente anímase, polo que o cheo está garantido coas reservas de última hora", explica.

En el Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas, también en Viveiro, las previsiones apuntan a que la ocupación rondará el 85% con un 60% de las habitaciones ya ocupadas a estas alturas. "Se o tempo é bo subirá a ocupación xa de cara a esta primeira fin de semana", reconoce el gerente del establecimiento, José Pereira, que destaca que el atractivo de la Pasión vivariense "tira moito do visitante e son unhas datas que acostuman a ser boas".

En el Palacio de Cristal y A Cetárea de Burela las reservas ya están al 80% y esperan rozar, sino alcanzar, el lleno con las reservas de última hora. "A primeira fin de semana sempre acostuma a ser máis frouxa, pero a partir do xoves xa funciona moi ben e sempre hai reservas de última hora", confirma Chus Rivas, que asegura que a estas alturas el nivel de reservas es mejor de lo que fue el año pasado. "Creo que vai ser unha Semana Santa semellante ao verán, que foi moi bo", dijo.

En Foz este sábado abre el Oca Playa de Foz con una ocupación "altísima", según destacan desde su departamento de comunicación. Para los días fuertes de la semana el establecimiento está prácticamente lleno, solo "queda alguna habitación suelta". "El perfil del viajero es mayoritariamente parejas y también alguna pareja con hijos y todo turismo nacional, la mayoría gallegos", indican. También en Foz, en el Illa Nova rozan el 100% a partir del Jueves Santo y durante los primeros días las reservas están funcionando bastante bien.

Y en Ribadeo, en el Parador la ocupación supera el 80% para los días más fuertes. "El resto de días la ocupación es más floja, pero también entra dentro de lo habitual y aún así son días buenos porque recibimos un turismo muy familiar que ya empieza a llegar a principios de semana", explica el director, Antonio Graña. "Las pocas habitaciones que quedan libres se van a llenar si el tiempo acompaña", asegura el director, que pronostica que esta Semana Santa será mejor que la del año pasado, "porque las reservas ya están un poquito por encima de las de 2022". Antonio Graña avanza que el verano también será bueno, ya que "las reservas están por encima ya de las del año pasado".

Desde O Cabazo, también en Ribadeo, Juan López confirma la tendencia: "Esperamos alcanzar el 100% con las reservas de última hora, ya que ahora rondamos el 85% en los días centrales".

En el interior, las reservas se mantienen. En el hotel Vila do Val de Ferreira do Valadouro tienen solo una habitación libre para la noche del viernes al sábado, "o resto está completo", confirma María Hermida. "O principio da semana está algo máis frouxo, andamos sobre un 40% de ocupación", añade y subraya que se mantiene la línea del año pasado. "Achéganse moitas familias e tamén parellas que buscan tranquilidade e facer sendeirismo, unha actividade que engancha moito ultimamente", confirma la propietaria.

Para hacer frente a este primer lleno de la temporada, la mayor parte de los establecimientos buscan reforzar su cuadro de personal. Muchos contratan nuevo personal, que en gran parte de los casos ya se queda hasta el verano, y otros recuperan a los fijos discontinuos.

Catedral de Mondoñedo

La diócesis de Mondoñedo, el cabildo de la catedral mindoniense y la empresa ArtiSplendore pusieron en marcha una nueva visita en el templo mindoniense. Bajo el título ‘Altius: contemplando Mondoñedo desde la Paula’ presenta un recorrido exclusivo, único y especial que además permitirá disfrutar de las vistas de la ciudad desde la famosa campana conocida como la Paula, que a día de hoy sigue marcando el ritmo de la vida mindoniense y cuyo toque ya es Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

En esta nueva visita se podrán contemplar los salones góticos de la catedral, en donde se encuentra el museo catedralicio que guarda más de 300 piezas únicas. Habrá la posibilidad de asomarse al balcón del obispo y cruzar por el rosetón, desde donde se ascenderá a lo alto de la fachada principal, desde donde poder apreciar la ciudad en una panorámica de 360 grados y descubrir la famosa Paula.

La duración aproximada de todo el recorrido es de una hora y se hace para grupos de como mínimo cinco personas. El precio general de la visita es de 10 euros; para jóvenes de 12 a 18 años es de 5 y para los niños hasta 12 de 2,50. Los colegios e institutos tienen tarifas especiales de 3,50 y 4 euros, respectivamente. La visita también incluye el acceso al interior de la catedral con audioguía. Las reservas pueden hacerse de manera telefónica u online en la página web www.catedralmondoñedo.com.

En Semana Santa está previsto un horario especial con visitas el Jueves Santo a las once y media de la mañana y a la una; el Sábado Santo a las once y media y a la una, por la mañana y a las cinco de la tarde. A partir del 14 de abril se desarrollarán los viernes a las cinco de la tarde y los sábados a las once y media de la mañana y a la una.

Esta nueva visita se presenta esta mañana en Mondoñedo con la presencia del obispo, Fernando García Cadiñanos; el deán de la catedral, Pedro Díaz Fernández; y Eva Expósito, de ArtiSplendore.