La Semana Santa online de Viveiro supera las 91.000 visualizaciones

La emisión de las grabaciones de todas las procesiones y actos de la Semana Santa de Viveiro tuvo un alto seguimiento, al alcanzar hasta anoche las 91.943 visualizaciones en los vídeos publicados en su canal de Youtube y su Facebook, según precisaba el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga.

“Houbo unha resposta masiva da xente, un seguemento total”, expresaba con satisfacción la portavoz del colectivo, María del Carmen López , 'Chipe', quien destacaba que la iniciativa tuvo muy buena acogida tanto por parte de los propios cofrades y vecinos de Viveiro como de gente del exterior que de este modo pudo participar de alguna forma en las procesiones.

“Non só xente de aquí, senon de fóra, están agradecendo moitísimo o poder presenciar así a Semana Santa, incluso me comentaban que sería bo facelo tódolos anos aínda que saian as procesións porque hai xente que non pode velas e sería unha forma de manter esa sensación tan viva a través da canle de Youtube”, explica Chipe, quien reseña que recibió mensajes de gente que está en Madrid, Londres o Washington.

Para muchos cofrades especialmente el jueves y el viernes, días más intensos en cuanto a número de actos, fueron todo un choque dada la situación de este año. “Estamos vivíndoa intensamente e ao mesmo tempo cun aspecto de desolación grandísimo posto que mentres estás vendo a grabación estás vivíndoa no seu esplendor, pero despois asómaste ao balcón ou á ventana e ves ese pobo desolado, ese pobo triste, que non hai unha soa persoa nas rúas. É un contraste grandísimo”, señala Chipe, que cree sin embargo que esta crisis dejará algo positivo, “máis solidariedade”.

Este sábado era el día más esperado para la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz con su procesión de La Esperanza de la Resurrección, que se emitió a su hora habitual a las siete y media de la tarde. Antes, al mediodía, pudo verse como complemento la procesión especial del 250 aniversario de la Virgen de los Dolores, celebrada en 1991.

La portavoz de la Xunta de Cofradías agradece “a todos os que colaboraron nesta Semana Santa virtual”, tanto a quienes cedieron las imágenes como a los directivos que trabajaron intensamente en su difusión, así como a las personas que siguieron los vídeos.