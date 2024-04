La Semana Santa mantuvo el tirón con Viveiro como el gran referente

La Confederación Galega de Empresarios de Hostelería y Turismo, Hostelería de Galicia cifra la ocupación hotelera en A Mariña esta Semana Santa en un 80% de media, pero es cierto que en algunos puntos se rozó e incluso se llegó al 100% en los días centrales. Es el caso de Viveiro, cuyas procesiones están consolidadas como un polo de atracción para el turismo en estas fechas, o Ribadeo, con cifras de hasta un 85%.

Viveiro, tirón de procesiones

La Semana Santa de Viveiro volvió a demostrar el enorme tirón que tiene y la alcaldesa, la socialista María Loureiro, mostró su satisfacción por el éxito de estas fechas, que calificó como "claves para a cidadanía e o sector turístico da vila". Lamentó "a situación meteorolóxica" pero aclaró que "non impediu a celebración da Semana Santa en Viveiro; saíron todas as procesións agás a do domingo pola tarde, suspendida polas precipitacións".

Apuntó que el municipio acogió de nuevo una gran cantidad de turistas, "atraídos pola relevancia da nosa Semana Santa que tamén ten un arraigo significativo entre os nosos veciños, a quen lles agradezo a súa participación".También reseñó la participación de las cofradías implicadas en la organización de las procesiones y tuvo palabras especiales para las gestiones realizadas para garantizar las seguridad "dada a situación excepcional da Policía Local".

Viveiro fue uno de los puntos de A Mariña que reunió a más turistas y donde incluso se llegaron a llenar a última hora las plazas que habían sido canceladas previamente. El ambiente fue de lleno total en las calles y los hosteleros mostraron su satisfacción por los resultados de la que es la primera prueba turística del año.

Foz, referencia turística

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, se mostró satisfecho con el resultado de la Semana Santa a nivel de ocupación hotelera "e vemos que se van consolidando estas datas como unha boa época para a hostalaría e o comercio". Los datos de ocupación se mantuvieron altos y se empezó a ver una considerable afluencia de autocaravanas, un turismo cada vez con más presencia. "No comercio notamos un aumento de vendas malia que a iniciativa Fóra Stocks quedou tocada polo mal tempo", dijo.

También mostró su satisfacción "porque os hostaleiros si notaron un aumento notable de vendas", debido a la gente que se acercó a la localidad.

Ribadeo, grandes cifras

La concejala de Turismo de Ribadeo, Marta Saiz, ofreció ya cifras concretas apuntando que por las oficinas de turismo municipales pasaron 2.850 personas, 690 por la oficina del centro municipal y el resto por el de As Catedrais. Saiz explicó que la mayor parte de los viajeros que visitaron Ribadeo llegaron de distintas partes de España, especialmente de Madrid, País Vasco y el resto de Galicia. A nivel internacional, sobre todo de Alemania y Argentina. La ocupación se situó en el entorno del 85%, un ligero descenso que atribuye al mal tiempo.

Burela, éxito de la geología

El concejal de Turismo de Burela, Ramiro Fernández, destacó el gran tirón de las rutas geológicas y también una ocupación hotelera importante, con lleno en casos concretos. No obstante, reconoció un pequeño bajón por el mal tiempo con respecto al año pasado.