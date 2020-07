El tiempo se acaba. Esta semana, el viernes, termina el plazo de 30 días del periodo formal del Ere que afectará a 534 trabajadores de la fábrica de Aluminio de Alcoa en San Cibrao —más a 400 de auxiliares— y no está del todo claro que vaya a ampliarse. Con las posiciones totalmente enfrentadas con la empresa por la intención de apagar las cubas, el comité tiene todas sus esperanzas puestas en una intervención por parte del Gobierno central, que tampoco está asegurada. Este lunes hay reuniones con ambas partes y además empieza en la fábrica una huelga indefinida.

1. ¿Cómo están las negociaciones con la empresa?

Esta semana —este lunes, el miércoles y el jueves— se reanudan los encuentros después de que en la pasada no se celebrase ninguno por las restricciones de movilidad en A Mariña. Los representantes de los trabajadores argumentaban que no podían acudir a Lugo y que eran unas reuniones de mucho calado como para hacerlas por videoconferencia, como sugería la empresa, que ofreció medios tecnológicos para celebrarlas.

2. ¿Se va a ampliar el periodo de negociación del Ere?

Los sindicatos solicitaron que se ampliase en al menos otro mes más por las restricciones de la situación sanitaria en las últimas semanas y también para analizar un gran volumen de información que les facilitó la empresa tras la última reunión. La multinacional sostuvo hasta el momento que solo ampliará el plazo si se producen avances significativos en las reuniones que hagan necesaria la celebración de nuevos encuentros para conseguir llegar a un acuerdo. Desde el comité dicen que la aluminera solo accede a ampliar el plazo si se habla de apagar las cubas de electrolisis, pero eso es precisamente lo que los trabajadores no quieren que suceda bajo ningún concepto.

3. ¿Hay posibilidades de que Alcoa venda la fábrica?

En una carta del presidente de Alcoa en España a la comisión negociadora del Ere, Álvaro Dorado asegura que están dispuestos a explorar alternativas para la fábrica y que no se niegan a la venta, a pesar de que ven imposible que haya interesados por sus números rojos y la previsión de que continúe esta situación. Sin embargo sostiene que las posibilidades de esta operación aumentarían con un apagado controlado de las cubas de electrolisis que frene la sangría de pérdidas en la planta, que cifra en 1,2 millones de euros a la semana. Niega además que el coste de rearrancar las cubas después sea prohibitivo y lo estima en entre 26 y 35 millones de euros, aproximadamente la mitad de las pérdidas que prevén que dé Aluminio este año.

4. ¿Qué ofrece el Gobierno?

Lo que ha ofrecido hasta el momento —un estatuto del consumidor electrointensivo del que todavía se desconoce el texto final y un plan industrial a diez años aparejado a la firma de un contrato de suministro de energía con empresas de renovables— no convence a la aluminera, que califica las propuestas de insuficientes e inconcretas. Los sindicatos ven como única salida para que no se apaguen las cubas y la fábrica siga funcionando una intervención pública y eso es lo que esperan escuchar este lunes en la reunión telemática que mantendrán a las cinco de la tarde con el secretario general de Industria. "Que diga si quiere que se fabrique aluminio en España o no, es muy sencillo. Ya no hay más tiempo para seguir mareando la perdiz", comentaba sobre este encuentro el presidente del comité, José Antonio Zan.

5. ¿Qué otras acciones van a llevar a cabo los trabajadores?

Ante lo crucial de las reuniones de esta semana, por el momento no están convocadas movilizaciones. Sin embargo a las ocho de esta mañana los trabajadores inician una huelga indefinida para impedir que salga de la fábrica una parte de la producción, de lingotes T, de menor valor añadido y que, según dicen los convocantes, se emplea para "especular".