Semana decisiva en Alcoa para que se acepte o no el plan de rearranque

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao vuelven a tener en sus manos el futuro inmediato del complejo al decidir en referéndum este martes y el viernes si aceptan o no la propuesta de la empresa para actualizar el acuerdo de rearranque de Aluminio. Este lunes hay una asamblea extraordinaria en la que el comité informará de la situación y cada sección sindical expresará su postura, con opiniones encontradas.

La oferta final de la empresa

La multinacional asume el sobrecoste de las inversiones que ella mismo presupuestó hace poco más de un año (88 millones de dólares adicionales sobre los 103 comprometidos), extiende la protección a los trabajadores de Aluminio un ejercicio más, hasta diciembre de 2026, y reparte una prima de dos millones entre los operarios para compras en el comercio local, entre otras cuestiones, a cambio de dilatar el rearranque. Empezará como estaba previsto el 1 de enero de 2024, pero hasta julio de 2025 solo habrá 32 cubas activas de 512 totales —serían más si funcionasen las PPA— y el rearranque total sería en octubre de ese año. Hasta diciembre del 2026 la planta produciría como mínimo al 75%.

Los puntos débiles

No hay garantías sobre el empleo para la fábrica de Alúmina, más allá de que la empresa comunicó que no iba a parar este año. En su propuesta final dice que durante el calendario de rearranque Aluminio solo consumirá alúmina de la refinería hermana, pero hasta 2025 el nivel de producción será bajo.

Otro punto débil es que no hay referencia alguna a las empresas auxiliares, para las que se mantiene lo firmado en diciembre de 2021, que eran prórrogas de sus contratos y mantenerles la facturación por tres años, hasta final del próximo 2024.

¿Qué pasa si sale un 'no'?

Se aplicaría el acuerdo vigente, pero la interpretación es diferente por parte de Alcoa y del comité, por ejemplo, en la obra en la que más se disparó el presupuesto, la del horno de cocción para ánodos de gran tamaño. Según fuentes sindicales, la intención de la empresa sería hacer la inversión en dos fases, una primera con presupuesto y una segunda sin dotación económica ni fecha de ejecución, y se haría ánodo pequeño. Sin embargo, desde los sindicatos recuerdan que lo firmado es un horno de cocción para ánodos grandes, que daría un mayor valor añadido a la fábrica, y en la propuesta de Alcoa sigue apareciendo la obra con la misma denominación, por lo que piden que así se haga.

La postura de los sindicatos

CC.OO. no se posiciona hasta la asamblea de este lunes, pero sí lo hicieron CIG y UGT. La CIG rechaza la oferta de Alcoa por no igualar la protección laboral de las dos fábricas, porque "deixa á intemperie" a los compañeros de las auxiliares y por los tiempos de rearranque. UGT, por su parte, ve que falta más blindaje laboral pero cree que el acuerdo mejora las condiciones del anterior y que no aceptarlo perjudicaría a los trabajadores y a la fábrica.

El papel de los gobiernos

Limitado, ya que no participaron en la negociación. Trasladan su apoyo a los trabajadores y se muestran dispuestos a sentarse para buscar una solución si sale rechazado el acuerdo, pero no tienen potestad para renegociar nada en esta oferta, que por otro lado la empresa dijo que era la definitiva. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, insistió en exigir a Alcoa "que cumpla os seus compromisos" y también al Gobierno en relación al precio eléctrico.

Referéndum: este martes y el viernes en distintos horarios

Los trabajadores de Alcoa podrán votar en este referéndum en los locales del comedor, este martes de diez de la mañana a cuatro de la tarde y de nueve a doce de la noche, y el viernes de diez a cuatro.

Si algún trabajador no puede votar de forma presencial puede hacer llegar el voto por correo postal o a través de algún compañero dentro de un sobre sin remite dirigido al comité, acompañado de la copia del DNI. Dentro del sobre cerrado solo debe ir una papeleta que ponga 'Sí' o 'No', a favor o en contra de la actualización del acuerdo.