Selección para todos

Las carnicerías de la comarca están estos días "a tope" de trabajo, según refiere Enrique Pérez Pedre, gerente de Carnicería Enrique de Burela, quien indica que el lechazo de cordero está a la cabeza en cuanto a precios. Puede conseguirse por 22,95 euros el kilo, aunque su demanda bajó debido a la carestía. El castellano sale a una media de 18 euros, mientras que el nacional está a 12. "A xente pide variedade, algo de tenreira, que é da miña explotación, e moito lacón, ademais de polo recheo para levar para a panadaría e rolo de tenreira, pavo ou cocho".

El lacón está resultando muy socorrido porque "por pouco comen moitos, cando se levas cordeiro pagas máis do triplo. A xente para economizar prívase do que sexa. A carne subiu, aínda que eu o 80% da que teño é da casa". Otra tendencia que gana peso en los últimos años es el disfrute del ama de casa, que también se apunta a tomar los vinos con el resto de los comensales, razón por la que "pide todo aliñado, elaborado, prefiren levalo feito e encargan moito para a panadaría, así con algún entrante xa está a comida feita", recalca.

Enrique Pérez confiesa que "non é como o Nadal de antes, nin a sombra. Levo dende 1989 de carniceiro, na bonanza de 2008 ao mellor vendías 30 cordeiros e agora saen catro ou cinco. Neste momento abundan máis os recheos e lacóns adobados ou rolos, cando daquela levábase e preparábase na casa".

Carnicería Enrique, de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Cada uno pide a su gusto, pero las amas de casa mariñanas pasan unos día antes a pedir precios y mirar antes de comprar. "Agora o que non abunda é a caza, practicamente nin perdices nin lebre, hai algún leitón, pero tamén está alto de prezo". Los clientes suelen pedir consejo y prefieren que quede comida hecha para el día siguiente, aunque sin que sobre. "Teño unha clientela que é o mellor do mellor, non teño unha queixa", subraya.

Más horas

La preparación de tanto elaborado provoca que estos establecimientos deban trabajar durante más horas para atender toda la demanda. "Pode axudarnos o fillo para repartir nas panadarías, pero non dá a camisa para contratar máis persoal, porque despois veñen meses bravos e hai que aproveitar agora".

Julián Louzao Deán lleva 16 años al frente de la carnicería Pino de San Cibrao, un negocio abierto en 1969 por su madre. "Encántame o oficio, pero así non se vive, todo son impostos, non queda nada". El carnicero también constata el incremento de trabajo durante estas jornadas. "Tes que quitar os ósos e apurar máis. Veñen familiares e hai máis consumo e máis gasto. En fin de ano tamén se move, pero non tanto".

Louzao Deán asegura que en esta época triunfan los rollos, el lechazo, con un incremento del 25% en su precio; el lacón adobado o la carne para asar. Este carnicero afirma que "os prezos andan caros, é un timo, parece que estás roubando á xente, está todo moi caro. Nun mes tamén o bacallau subiu entre 4 e 5 euros". Sin embargo, dice que la clientela compra igual, pero él afirma que "non vexo ganancia. Hai un problema, porque tódalas semanas soben os prezos e non podemos facer iso, o cal acábase reflictindo no beneficio".