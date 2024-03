Seiramar también será playa canina

La tenencia de alcaldía de Viveiro, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Míriam Bermúdez, elaboró una ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas, que se debatirá en el pleno ordinario del próximo miércoles. La principal novedad es que declara de uso compartido con las mascotas la playa de Seiramar, donde la presencia de propietarios con sus animales estará permitida a cualquier hora del día, pero bajo su responsabilidad, es decir, deberán recoger los excrementos y vigilar que no ocasionen daños a terceros, sobre todo los canes de razas potencialmente peligrosas, dada la necesidad de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La intención es que no molesten al resto de usuarios del arenal, puesto que también podrán seguir acudiendo personas sin animales de compañía, dado que Seiramar es una playa apreciada por los veraneantes al encontrarse recogida y a un paso del núcleo de Covas.

Míriam Bermúdez destaca que en la elección de Seiramar pesó que "está delimitada naturalmente, por un lado pola ribeira e por outro cos Castelos, libre ademais de especies protexidas, nin animais nin vexetais, e sen dunas e cunha zona de pedra. É a que reúne as características precisas, e no verán ten sombra a partir das cinco da tarde. Dentro do que hai é a máis axeitada".

La ordenanza también regulará la presencia de los perros en las playas durante la temporada de baño, que fija entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, periodo en el que solo podrán acceder entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana, con la única excepción de los arenales con bandera azul, donde prohibe su presencia durante la época de baño estival. La regulación incluye sanciones para quienes lleven a sus mascotas a las playas que no sean de uso compartido fuera de los horarios establecidos. "Habilitamos esta alternativa para satisfacer as demandas dos propietarios dos cans e das persoas que non queren animais nas praias. Esta regulación fai posible a convivencia, pois é tan necesario ter zonas para cans como sancionar aos donos que incumpren os horarios ou outras normas de convivencia", explica Bermúdez.

OTROS ASPECTOS. El documento recoge otras cuestiones, como la creación de canales de acceso a las playas, tanto en Covas como en Area, para posibilitar que las embarcaciones que estén fondeadas puedan acceder desde el mar a la arena. El texto regula además la limpieza y calidad de las aguas, las actividades e instalaciones temporales, la vigilancia, el salvamento y socorrismo, la pesca, la circulación de vehículos, la acampada, las embarcaciones, la práctica de deporte en la zona de baño, la realización de hogueras o el ruido.

En el caso de los animales potencialmente peligrosos se aplicará esta ordenanza, pero también cualquier otra normativa que les vincule. De hecho, el documento se conecta con otro que está en fase de elaboración y que está relacionado con la nueva ley de bienestar animal. Lo que se determine en la nueva ordenanza en la que ya trabaja la concejalía de Medio Ambiente de Viveiro también será de obligado cumplimiento.

Míriam Bermúdez defiende el establecimiento de esta regulación en base a la demanda vecinal, pero también al ser una necesidad, porque el municipio tiene más de 3.000 perros con chip registrados, cifra que indicará con exactitud en la sesión plenaria. "Hai que dar alternativas a todos os veciños, aos que lles gustan as mascotas e aos que non, e ter unha ferramenta para poder sancionar, nivelando as dúas partes da balanza".

La teniente de alcalde cree que pueden surgir discrepancias. "Somos conscientes que non vai contentar a todos, pero hai que satisfacer as necesidades e que todos poidan desfrutar. A tendencia é que haxa estas praias en tódolos concellos. Na oficina de turismo cada vez é máis habitual o turismo canino, e tamén é razoable".