Seguros con confianza

Entre los socios de AciaFozCCA existen negocios de todo tipo, entre ellos asesorías y consultorías, que resuelven el papeleo de personas y empresas dentro de la multitud de servicios que ofrecen.

Cadramón Agencia de Seguros lleva abierta en Foz cerca de cuarenta años y a los seguros Allianz suma defensa jurídica DAS. Un tiempo en el que los cambios no han sido tantos, pues "a nivel de pobos pequenos nótase menos, pois a xente quere presencialidade e os clientes, unha persoa na que confiar", manifiesta la administradora Milagros Lende.

Una confianza que han sabido transmitir a la gente de fuera que ha apostado por Foz como segunda residencia. "É raro que o cliente que veña facer algunha poliza se quede só con esa, e acaban traen- do o coche ou a vivenda principal porque valoran o trato que reciben", aseveran desde el negocio, donde confirman el auge de los productos financieros, porque se apuesta cada vez más por invertir el dinero fuera de los bancos, y los de vida riesgo, porque "coa pandemia a xente deuse conta que as cousas pasan en calquera momento".

Asesoría Empresarial Lucense apostó en 1987 por Foz para abrir su delegación en la costa ya con Cándido Iravedra como responsable, actual gerente de Asel Costa, una firma dedicada al asesoramiento mercantil, fiscal y contable a las empresas y que es un referente en la zona.

Una firma matriz a la que se unieron otras secciones, como Gasalla Consultores, dedicada desde Ribadeo al asesoramiento laboral y que cuenta entre sus clientes con importantes empresas al frente de a cual está Montserrat Gasalla. También tiene un apartado dedicado al asesoramiento financiero y otro para activos a asegurar. En total, una plantilla de doce personas con experiencia, "que nos fai ser unha firma xa consolidada", cuenta el economista al frente de un negocio en el que está garantizado el relevo familiar.

Unos servicios que se ampliaron con la pandemia, en la que fuimos un servicio esencial "e vimos como se incrementaba o traballo", apunta Iravedra, quien se congratula de haber podido recuperar el servicio presencial, pues "somos moi de ter aberto o despacho".

Marcos Fernández dirige una asesoría con su mismo nombre, que suma ocho empleados incluido él, el único varón de la plantilla, "un perfil que busquei eu porque creo que as mulleres son máis responsables", cuenta el empresario, que empezó como empleado de una asesoría de la que a los tres años era socio y que ahora dirige una sociedad limitada. Un sector en el que trabaja desde los 90 y que no oculta que el balance es "agridoce" porque "neste traballo gratos hai poucos momentos; sempre hai que estar con conflictos. Aquí non é como nas cidades e ás empresas acompáñalas na súa actividade fiscal, laboral e social e acabas sendo amigo e xa o tomas como algo persoal", dice.

De "espectacular" define los cambios, que "non ten nada que ver de cando empecei, agora xa é todo instantáneo e cométense menos erros que cando o facíamos manual". Una adaptación digital que se aceleró en pandemia, "e para o que o leve ben sen problema, pero hai xente que lle costa", explica. También lamenta que las administraciones estén cargando buena parte de su trabajo en los ciudadanos, que deben recurrir a las asesorías, "pero para nós non significa ter máis ingresos".

Casi cinco años lleva Maite López Rego con la oficina de seguros Mapfre de Foz, a la que optó porque "quedou a vacante e eu estaba noutra oficina e ofrecéronme a posibilidade de dirixir esta. Fun un poco atrevida, pero o balance é positivo", cuenta sobre una firma en la que trabaja con Lorena Seivane, y en la que agradece "a boa acollida que recibimos da xente".

Un cliente que valora mucho la cercanía "e neste tipo de traballos tes que estar co cliente cando ten un problema e tratar de darlle unha solución favorable", asegura sobre una clientela que no se limita solo a la zona, si no que incluye gente de fuera, "e hainos que veñen saudar cando chegan", dice.

Una familiaridad que agradecen después de tener que estar trabajando desde casa en el confinamiento. "Pechar as portas e marchar foi difícil", reconoce López, en cuyo negocio comercializan seguros Verti de Mapfre y productos del Banco Santander, de Iberdrola y de Securitas Direct, con la idea de seguir ampliando hasta ofrecer multiservicio porque lo que se demanda es poder hacer todo en un sitio. Con el fin de llegar a un público más joven cuentan con perfiles en Facebook, Instagram o LinkedIn.

Balbino Fernández López dirige en Foz la empresa de la que toma sus iniciales, BFL, en la que además de seguros cuentan con inmobiliaria y una oficina técnica "e así pechamos o círculo", afirma el empresario, que lleva desde 1986 como corredor de seguros, con lo que acumula una amplia experiencia en el sector.

Una clientela muy variada es la que acude hasta sus oficinas, en las que desde la pandemia han fijado un amplio horario de atención al público de mañanas, de ocho y media a tres, que optaron por mantener desde entonces, "porque a xente acostomouse moi ben, ao igual que o de pedir cita, que tamén mantemos", explica.

Unos usos que vinieron para quedarse, porque han sido muy bien acogidos y en la empresa aprovechan las tardes para avanzar en el trabajo a puerta cerrada, si es necesario. Son una plantilla de doce personas, en la que hay profesionales de diversos perfiles, entre ellos gente para atender la inmobiliaria, donde notan una recuperación en las ventas.

El responsable de BFL reconoce que buena parte del trabajo se hace ya de manera digital. "O trato con cliente é cada vez menos presencial e nós xa temos a empresa totalmente dixitalizada", un paso que aun no han dado todos los clientes. "Temos servizos para os que aínda hai que adaptar á xente", asevera.