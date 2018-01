A Seguridade Social dedica un millón de euros ao novo edificio do Caiss en Viveiro

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) dedicará un millón de euros —972.840 euros co IVE engadido, cantidade que inclúe a redacción do proxecto, a dirección das obras e a execución— á construción do novo edificio do Centro de Atención e Información da Seguridade Social (Caiss) que está previsto facer nun terreo ubicado na avenida Ramón Canosa de Viveiro.

O prazo previsto para levar a cabo esta actuación é de doce meses ou un ano, periodo que contará dende o comezo dos traballos, data que aínda non se sabe con exactitude. O INSS prevé que o proceso de licitación arrinque no segundo semestre deste ano 2018, unha vez que consiga licenza municipal de obras por parte do Concello, cuxos técnicos solicitaron á redactora documentación adicional. De cumprirse os prazos devanditos, é probable que o proceso de construcción das novas instalacións poida comezar no vindeiro 2019.

O centro ten carácter comarcal e serve á poboación de referencia da cidade do Landro. O proxecto foi redactado pola empresa de arquitectura de Antonia María Segurida, de Ciudad Real, que tamén se ocupará da dirección de obra. A redacción tivo un coste de 108.900 euros, IVE engadido.

A finca onde se ubicará o novo inmoble foi obxecto dun peche perimetral despois da Semana Santa do ano 2016 coa finalidade de evitar reclamacións derivadas dos posibles accidentes ou danos que puidesen sufrir os vehículos que utilizaban a parcela. Agora o Concello vese na obriga de solicitar a súa apertura para gañar zona de aparcadoiro nas épocas de maior afluencia de visitantes á cidade, como acontece pola Paixón, o Nadal ou no verán.

CARACTERÍSTICAS. O proxecto presentado xa no concello viveirés define un edirficio de unha pranta, totalmente acristalado e diáfano na súa zona administrativa. A superficie total construida será de 404 metros cuadrados e a mesma incluirá unha gran sala acristalada cun lucernario de apoio, baixo o cal se distribuirá a área de recepción, a zona de atención ao público xunto coa de espera, ademais doutra de autoxestión para as persoas que así o desexen. Nesta última área situáranse os equipos informáticos necesarios para facer as tramitacións.