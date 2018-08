Las altas temperaturas que se están registrando este verano en la Península hacen que haya una preocupación creciente a la hora de buscar un destino de vacaciones. El objetivo es claro, encontrar un lugar que garantice calor pero no de forma excesiva, y es aquí donde la playa de O Torno, en San Cibrao, se convierte en la elección perfecta para muchos. Es el céntrico arenal que presenta temperaturas más estables durante el verano, entre 21 y 25 grados, siendo una apuesta segura para el turismo.

La localidad es uno de los destinos de veraneo que más asiduos recibe año tras año. Es la confirmación de un tipo de visitante que evita las aglomeraciones, el calor asfixiante y que, por encima de todo, valora la tranquilidad. Es por ello que son muchos los que establecen en San Cibrao una segunda residencia o bien regresan año tras año de forma continuada, pero también hay mucho turismo de dentro de la provincia que viaja hasta O Torno y regresa al interior en el mismo día.

La calidad de la arena es indudable, como acredita la distintiva bandera azul que posee el arenal y que también garantiza el buen hacer en otra serie de servicios, como socorristas, accesibilidad, limpieza o aparcamientos. De hecho la limpieza es una de las cosas que más valoran aquellos que visitan O Torno. "Da gusto verla. Es que ni algas ves, algo que me llamó mucho la atención comparada con las playas de Andalucía o Valencia", explica María González, turista madrileña.

Son varias las credenciales con las que cuenta el arenal cervense, ya que también dispone de la bandera Ecoplayas, que distingue la calidad de los arenales desde el punto de vista ambiental, turístico y de sostenibilidad. A ello hay que añadir la bandera de playa sin humo, un distintivo voluntario y que no implica sanción por incumplimiento, pero hay que destacar que prácticamente todo el mundo cumple con esta premisa, de forma que la playa está libre de tabaco y de las molestas colillas. "No soy fumadora y me parece una idea genial. Desconocía que no se pueden poner multas, que es una recomendación, tampoco vi a nadie fumando y se agradece", indicó la andaluza Rocío Corral.

PASEO. La posibilidad de dar largos paseos por la playa también es un gran reclamo para los visitantes. Además de los 578 metros de longitud de la arena, hay una senda de 2,3 kilómetros que bordea O Torno y que también cuenta con la distinción de bandera azul, siendo esta muy transitada, y es que la naturaleza que rodea a San Cibrao es sin duda otro fuerte reclamo del municipio.

SERVICIOS. Cervo cuenta con 7 socorristas que se encargan de vigilar los arenales municipales y también las piscinas de Río Cobo. O Torno dispone de servicio de aparcamiento, baños, duchas y facilidad en el acceso para personas con discapacidad. Su ubicación, en pleno casco urbano, hace que la playa disponga de un gran número de restaurantes cercanos, además de parada de autobús y de tren a escasos metros.