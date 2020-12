La segunda fase del dique de abrigo de Burela concluye tras invertir 1,2 millones

Las obras de la segunda fase de la ampliación del dique de abrigo del puerto de Burela, en las que la Xunta invirtió 1,2 millones de euros, han finalizado. La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y el delegado territorial en Lugo, Javier Arias, comprobaron este lunes el remate de los trabajos y la habilitación del espacio de atraque generado gracias al nuevo tramo de dique durante una visita efectuada al muelle burelés, en el transcurso de la cual recibieron las obras realizadas.

Los trabajos consistieron en la construcción de un trayecto de muelle de ocho metros y de otros 50 metros adicionales en ángulo con aquel. El objetivo es mejorar el abrigo del puerto y ampliar el área de atraque. La actuación busca reducir la agitación del interior de las dársenas, conseguir mayor capacidad de atraque y servir para amortiguar la fuerza del oleaje que ejerce el dique. El muelle interior tiene ahora cinco metros de calado y un dique defensa exterior en talud, con mantos de piso igual o superior a 2.000 kilos.

La primera fase se había ejecutado en 2015 y esta se une a otras mejoras que se llevaron a cabo recientemente en el puerto burelés, entre las que figuran la reposición de la cubierta de los almacenes de los armadores, la reparación del tejado de la nave que alberga la feria náutico pesquera Expomar y el corte del realce del muelle que emplea el astillero Armón ubicado en la localidad.

La presidenta de Portos de Galicia anunció asimismo que su departamento acaba de adjudicar la mejora de la nave de redes de Burela por importe de 287.000 euros. "En total, no último ano o organismo público destinou a actuacións portuarias na localicade 1,6 millóns de euros", según señaló la representante del Gobierno gallego.

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Lugo destacó que las actuaciones financiadas por la Consellería do Mar en el puerto burelés "serven para mellorar tanto as condicións de traballo dos pescadores como a súa seguridade e para incrementar a capacidade de atraque do porto, o que contribuirá a aumentar a competitividade e operatividade do sector pesqueiro" que desarrolla su labor en las instalaciones portuarias de Burela.

Los estudios para este nuevo dique de abrigo arrancaron antes del año 2013 y se barajaron hasta siete opciones. El sector pesquero apoyó crear un martillo de 50 metros y 30 grados de ángulo, tras reivindicar una mejora de la seguridad en las aguas interiores del puerto burelés.