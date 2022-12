Una segunda ampliación de la balsa de lodos de Alcoa llegaría hasta 2032

La balsa de lodos rojos procedentes de la fábrica de Alúmina de San Cibrao tiene, con su configuración actual, fecha de caducidad, diciembre de 2024. La Xunta resolverá en próximas fechas la solicitud para su ampliación en cuatro metros de altura, hasta los 104, lo que alargaría su vida hasta final de 2027, sin embargo podría extenderse todavía más, hasta finales de 2032, con una segunda ampliación que elevaría la cota a los 110 metros.

La situación del depósito de Morás (Xove) –de cuya ampliación están pendientes los representantes sindicales, pues afecta directamente a la continuidad de la fábrica– fue abordada en la reunión celebrada entre Alcoa y el comité en Madrid este jueves. Según divulga la sección de la CIG en base a los datos proporcionados por la dirección de la multinacional en este encuentro, Alcoa aprobará la inversión y el plan de trabajos para la ampliación de la balsa una vez autorice la obra la Xunta y advierte que junio de 2023 "é a data límite para comezar a ampliación".

Recuerda que este proyecto alarga la vida de la balsa de lodos hasta final del 2027 "en función da produción –ahora reducida a la mitad, lo que ralentiza su llenado– e da calidade da alúmina". El siguiente proyecto para llegar hasta los 110 metros y hasta finales de 2032 Alcoa lo presentará a finales de 2023 e implica "desprazar a estrada posterior", además de suponer "un investimento maior", reseñan desde la CIG.

Garantías

El balance de la reunión para este sindicato se resume en que "Alcoa manifesta, de palabra, que non prevé parar a planta para o 2023, pero de momento non recolleu ningunha garantía por escrito". La empresa trasladó que mantendrá el nivel de producción actual –la mitad de su capacidad– "como mínimo" durante todo el próximo año pero no concreta hasta cuándo se extenderá esta situación.

La empresa tomó la decisión de reducir el caudal de la refinería por el incremento del precio del gas este ejercicio, en que fue de 86 euros de media –el pasado lo pagó a 25– y la previsión es que se encarezca en 2023, con una media estimada en 115 euros.

Por otro lado, el comité insistió a la dirección de Alcoa en negociar la situación de San Cibrao de forma conjunta para las dos fábricas, con las mismas garantías laborales, sin embargo la multinacional lo rechaza porque se trata de dos empresas distintas.