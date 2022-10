La Valedora do Pobo acaba de dar un espaldarazo al gobierno municipal de A Pontenova en su esfuerzo por conseguir que las cortas de madera no se hagan a costa de dejar los caminos y pistas forestales en mal estado. Considera que la queja que habían presentado las madereras contra la tasa que implantó el Concello como fianza para garantizar que las pistas sigan en buen estado tras sacar la madera era proporcionada. La Valedora especificó que "o obxectivo da taxa é que os danos causados á rede viaria municipal sexan soportados polos causanters dos mesmos, que obteñen un beneficio pola realización da súa actividade".

En realidad este asunto ya había llegado previamente a los tribunales, que también habían dado la razón a las autoridades municipales. El alcalde de A Pontenova, el socialista Darío Campos, explicaba ayer que tras la decisión judicial era algo que esperaban porque, además, dice que bajo su punto de vista "o que pedimos non é nada raro nin desproporcionado sequera, porque é unha taxa moi cauta, xa que somos conscientes de que a madeira xera uns ingresos moi importantes para os nosos veciños". "De feito", continúa explicando el regidor pontenovés, "sabemos que a día de hoxe é unha das nosas principais fontes de ingresos no concello, así que non queremos que iso se veña abaixo, todo o contrario".

Pero dice que tuvieron que acabar por tomar una decisión como esta "porque tivemos problemas moi serios con algunhas madeireiras". Comenta Campos que lo que sucedió fue que llegaron "a un punto no que xa nin sequera sacaban os permisos para facer as cortas. Simplemente as facían e punto, sen máis. As pistas quedaban fatal e logo, cando iamos pedir responsabilidades dicíannos que eles non foran, que fora outra empresa e así, unhas polas outras, ningunha se facía cargo e tiñamos que acabar asumindo nós eses arranxos".

Añade que el problema se agravaba porque "nalgúns casos as pistas estaban totalmente inservibles. Nin os tractores podían pasar por elas" y aún añade otra circunstancia más, "que é que tamén acaban por destrozar zonas de aglomerado asfáltico, e iso si que implica unhas facturas enormes cando temos que repoñelo".

DOS MULTAS

Darío Campos dice que hubo un momento en el que "incluso tiven que poñer un par de multas. Foron as únicas que puxen desde que son alcalde, pero é que foi inevitable porque a situación non se podía deixar así porque se estaba saíndo todo de madre. Cando se ditaron esas sentencias, eu xa o agardaba, e o da Valedora é un novo espaldarazo e paréceme moi ben".

Además añade que la medida favorece a los propietarios de los montes "porque eles tamén se benefician desas pistas. Creo que é bo para todos, sobre todo porque é unha taxa sen afán recadatorio. Non debera haber ningún problema con ela", concluye.