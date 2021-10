Fra investiga sobre a gobernanza dos riscos de desastres e foi profesor da Universidade de Santiago e investigador da University of Denver. Na actualidade ensina e investiga en Cáceres, na Universidad de Extremadura.

Estamos nunha época de emerxencias, climáticas, migratorias e agora xeolóxicas, nótase algún adianto respecto a hai algunhas décadas na xestión destes desafíos? Ou todo é transitorio dende fai moito?



Se o examinamos con perspectiva, non é un fenómeno contemporáneo, a historia humana é unha historia de emerxencias. Vivimos nun estado continuo de desastre. Estudiando Xapón, identifícanse 271 eventos maiores dende finais da Segunda Guerra Mundial, o que significa que na memoria de calquera xaponés está ter experimentado algún desastre importante ao longo da súa vida. Consérvanse evidencias históricas de mais de 300 grandes terremotos e mais de 180 epidemias dende o ano 400 ata 1900. Na illa de La Palma hai persoas que experimentaron dúas e tres erupcións volcánicas. Hai áreas do mundo moi expostas, nas que hai maior frecuencia e intensidade de perigos, como Filipinas, Indonesia ou Xapón, neste sentido Europa é un espazo relativamente seguro. Sen embargo, nas últimas décadas obsérvase un incremento da frecuencia de eventos extremos, como ilustran o incendio de Málaga ou o Furacán Ida, reforzados polo cambio climático. Este é o desafío mais importante, dado que serán mais e mais intensos, e non temos experiencia para xestionar estes megaeventos.

“Nas últimas décadas incrementáronse a frecuencia dos eventos extremos”

Incendios coma o de Málaga se nos presentan agora como practicamente imparables pese a tódolos medios dispoñibles, isto é novo? Imos polo camiño de California, Australia...?



Históricamente houbo incendios que arrasaron millóns de hectáreas en Norteamérica ou Australia, pero a diferenza coa actualidade é que agora afecta a áreas mais densamente poboadas e causa mais danos. A cidade deixa de ser compacta polo uso do automóbil e este urbanismo difuso fai que as vivendas se localicen no medio do bosque en extensas áreas suburbanas con características urbanas e naturais mixtas. O modelo de planificación urbana está a demostrarse como o determinante desta exposición ao perigo de incendio. Hai que repensar o modelo de cidade e o mosaico de usos do solo. Por outro lado non afecta exclusivamente a áreas con clima mediterráneo, mais vulnerables ao cambio climático, senón tamén ao bosque boreal, como foron os incendios en Rusia que, xunto coa vaga de calor, estímase que causaron entre xullo e setembro de 2010 mais de 50.000 mortos, segundo a reaseguradora Munich RE. O desastre tamén está a producirse noutras latitudes.

“Seguimos sen ver a pandemia como un desastre, só como fallo sistémico”

A pandemia de covid-19 afecta ás transmisións de todo tipo que tiñamos na prepandemia. Que é o que máis lle chama a atención do que ocorre?

O mais significativo é que, pese ao número de vítimas e o impacto económico que está a ter, seguimos sen ver a pandemia como un desastre. Trátase dun fallo sistémico. Temos resistencia a cambiar os nosos comportamentos individuais, prácticas empresariais e políticas públicas. Os decisores non contemplan reforzar o sistema de alerta e de seguimento para a epidemia actual e para as futuras, como ilustra o fracaso do sistema de rastreo dos casos. O sistema xudicial non entende que se trata de aplicar medidas extraordinarias nunha situación de emerxencia, como vemos respecto da utilización do pasaporte covid ou da declaración da alerta, aínda que axudado pola carencia dunha apropiada regulación da emerxencia sanitaria. Os cidadáns tamén teñen responsabilidades individuais na prevención e redución do risco, pero resístense a adoitar medidas como a redución do contacto social, o uso da mascariña, ou a vacinación.



Hai aínda unha visión demasiado conservadora do que ocorre nos ecosistemas e a forma de xestionar e conservar os recursos naturais?

Porque a xente parece desprazarse como nunca e moitas seres vivos se extinguen sen remedio Se facemos dano a un animal ou nun espazo natural identificamos a nosa responsabilidade individual, pero isto non se produce cando realizamos accións cotiás, nas que non alcanzamos a asociar a nosa acción persoal co efecto causado. Cando consumimos, cando nos desprazamos, cando facemos turismo, cando desenvolvemos a nosa actividade profesional, non pensamos en efectos como a contaminación, a produción de residuos, a explotación laboral, o traballo infantil, a perda de biodiversidade, o desperdicio de alimentos, o maltrato animal, ou no cambio climático. Por outro lado á sociedade cóstalle identificar os procesos que evolucionan lentamente, como a erosión ou a sequía, mentres que somos mais sensibles aos procesos rápidos, como unha erupción volcánica, polo que a comunidade científica xoga un papel fundamental en informar á sociedade. De aí que a transición só pode realizarse de forma colectiva, mediante políticas públicas e compromisos internacionais, mentres que as accións individuais aportan a dimensión ética.



Ante o fenómeno migratorio dende África e países en guerra, faltan ideas ou non se toman as medidas necesarias para mellorar as condicións de vida noutros continentes?

Ante a desigualdade das condicións de vida entre os países pobres, en guerra, en conflito, ou que sufriron un desastre, non hai barreiras físicas ou muros que freen os procesos migratorios. Non hai quen de frear a necesidade dunha persoa de saír da pobreza, ou da guerra. Os galegos emigraron para saír da pobreza e os xoves emigran para conseguir emprego. O fracaso está en non abordar a desigualdade social e económica entre os países e dentro dos países. Por outro lado os países desenvolvidos sofren una crise demográfica, unha redución da poboación e un envellecemento que ameaza o seu futuro nivel de vida e a productividade. Os decisores son conscientes desta ameaza e recoñecen, como Angela Merkel en 2015, a necesidade de facilitar os fluxos migratorios para mitigar a crise demográfica. Pero teñen recelo a dar pasos ante a resposta de certos grupos sociais que non aceptan a diversidade cultural da sociedade, que cren que os seus valores son os únicos válidos.



O ‘escape’ de Afganistán e a vergoñenta evacuación, estaban cantandos?

A saída occidental de Afganistán representa un cambio xeopolítico, a reorganización das áreas de influencia das grandes potencias e de potencias rexionais, que ten que ver co acceso e explotación de recursos naturais. A saída é o recoñecemento do fracaso de Estados Unidos e de Europa de controlar militarmente ese espazo, como o foi en 1989 da Unión Soviética. As condicións de vida e os dereitos civís e humanos dos afganos sempre estiveron nun segundo plano.



Moitas economías e actividades no primeiro mundo non parecen respectar o medioambiente nin os dereitos humanos noutros países...

Non os respectan, como denuncian continuadamente organizacións de Nacións Unidas e organizacións non gubernamentais. A urxencia por satisfacer a demanda dos mercados, nunha economía baseada no consumo, non se para nos valores éticos, nin ten en consideración a sustentabilidade pese a que ameace ao propio mercado e á estabilidade das sociedades.



Vemos como se resinten as cadeas de subministro e afecta ás economías, tamén a galega, pode isto marcar un cambio de tendencia.

Son indicios da crise do sistema de globalización económica baseado na deslocalización da produción, alonxada dos mercados de consumo, na externalización que fai ás empresas dependentes das decisións ou limitacións de empresas contratadas, e na produción just in time que prescinde dos stocks. Deste modo a busca de maior competitividade por parte das empresas fainas mais vulnerables a factores externos políticos e económicos que non controlan. A pandemia de covid puxo en evidencia a debilidade de producir en China e outras áreas lonxe dos mercados, de modo que algunhas empresas replantexáronse de novo a relocalización.

No se trata só da produción de automóbiles en Vigo, senón que afecta a moitos outros sectores. Por exemplo afecta á seguridade alimentaria. A competitividade e supervivencia da gandeiría galega depende das oscilacións dos prezos e da continuidade do subministro de materias primas doutros continentes para a alimentación animal.



A transformación da paisaxe galega parece moi dinámica. Que lle chama máis a atención?

As paisaxes son cambiantes, e responden aos cambios no modelo de produción e de sociedade. A cidade difusa, coa expansión do espazo suburbano, responde á xeneralización do uso do automóbil. A substitución do bosque de especies autóctonas por especies de árbores exóticas responde á demanda dun mercado de madeira para a produción de pasta de papel. A decadencia da produción agrícola responde á incentivación da produción gandeira, dando lugar a unha paisaxe agraria na que dominan os pastos e o cultivo de millo para a alimentación animal. Sen embargo, os elementos culturais proporciónanlle estabilidade á paisaxe. A fragmentación da propiedade sobrevive pese á concentración parcelaria e a expansión dos anteriores cultivos agrícolas e á produción forestal. A cidade difusa integrase ben nunha paisaxe na que xa había unha histórica dispersión da poboación.



Que opinión lle merece a chamada ‘España vaciada’ e as iniciativas para revertila?

En realidade non se trata dunha España vaciada, senón dunha redefinición do espazo rural inducida polo proceso de urbanización. Neste momento mais da metade da poboación mundial vive nas cidades e segue incrementándose, tanto en países desenvolvidos como non desenvolvidos. De momento este é un proceso irreversible. Probablemente cheguemos nun prazo curto a un 80% de poboación urbana. O despoboamento rural é un proceso complementario. As medidas que se tratan de aplicar para palialo só son cosméticas. O espazo rural nunca foi só un espazo agrario, senón que sempre tivo moitos usos, e esta multifuncionalidade debe ser reforzada para garantir a súa sustentabilidade. A redefinición do espazo rural debe ter en consideración os procesos a longo prazo, como as transicións enerxética, de mobilidade e climática. Neste sentido hai que ter en conta a tendencia á estabilización do crecemento das grandes cidades, e o incremento da vulnerabilidade do espazo urbano ao cambio climático e aos perigos naturais e tecnolóxicos. O espazo rural é moito menos vulnerable a estes procesos. Sen embargo a mobilidade é a maior vulnerabilidade, polo que deben buscarse solucións sustentables de transporte e persoas e produtos, diferentes das solucións urbanas.



Como ve Galicia agora, poderase parar o despoboamento do interior de Lugo e Ourense ou é unha batalla perdida xa?

O vaciamento do espazo rural e o envellecemento da poboación é un proceso global, está a suceder en todas partes. China experimentou o proceso de urbanización mais acelerado que se coñece na historia pero está a envellecer desde hai uns anos a un ritmo similar aos países desenvolvidos. De modo que non se pode pensar na reversión do proceso mediante accións locais. A prioridade é garantir mediante políticas públicas a accesibilidade aos servizos públicos que iguale as condicións de vida dos espazos urbano e rural mediante unha política contracíclica. As políticas contrarias, de supresión de servizos ou de deterioro da súa calidade, supoñen un aforro puntual, pero reforzan o despoboamento, incrementando os custes para a sociedade.