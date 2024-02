Carmen Granada Fernández Barro recibiu este luns a visita do alcalde de Riotorto, Clemente Iglesias, e da asistenta social do Concello co gallo do seu século de vida. Entregáronlle unha placa e unha torta. A familia xuntouse para celebralo o domingo, porque este luns era día de traballo. Compartiron unha comida e achegáronse a visitala e tomar un café varios veciños.

Vive na aldea de Navallo, en Espasande de Abaixo, xunto coa súa afillada e sobriña Ana González Nogueira, quen está todo o día pendente dela e di que "antigamente traballaron moito, agora leva unha vida sen preocupacións, relaxada. Penso que a tranquilidade e vivir nun pobo axuda a chegar aos cen anos, sen o estrés das grandes cidades", sinala Ana.

Granada traballou no campo e logo marchou a Asturias, onde traballou uns 25 anos facendo a limpeza nun restaurante. Despois viviu outros 25 en Foz cando se xubilou o home. Dende hai nove está viúva. "Levántase, déitase e vístese soa, come da súa man. Come de todo, o que menos lle gusta é a carne e o que máis tomar un café. Procuro facerlle sempre pratos de cuchara, cousas que poida masticar ben, come cousas blandas. Cando algo non lle gusta pide outra cousa, o que lle apetece".

A súa afillada engade que "ten memoria, contoulle ao alcalde de cando estivera en Asturias". Tamén axuda a secar os pratos e pasea arredor da casa.