El sector turístico y el forestal aglutinan a la mayor parte de los emprendedores de la comarca

La Federación de Comercio A Mariña (Fcam) organizó este jueves una jornada en el Cenima de Foz con el objetivo de dar visibilidad a las posibilidades y ayudas para el emprendimiento con el objetivo de animar, sobre todo a los más jóvenes, a emprender. "Na comarca o sector turístico e o forestal son os que teñen os maiores índices de emprendemento e tamén o mundo do mar con novas líneas de mercado", aseguró al término de la jornada el presidente de la Fcam, José Carlos Paleo, que incidió en que el comercio "está tendo algunha dificultade para aguantar". De todas formas, Paleo se mostró optimista y defendió que lo importante es "que A Mariña siga medrando, que existan máis locais comerciais e hostaleiros, porque iso implicará que a comarca teña máis vida".

Con nueve años de existencia y mil asociados, la Fcam trabaja para dar visibilidad al comercio local y hacerle ver a la sociedad su valor. En este sentido, Paleo mostró su preocupación "polos relevos xeracionais e polos traspasos de negocios que funcionan". "É unha pena que asistamos a peches de empresas por falla de relevo, o importante é que esta actividade siga viva, xa sexa a través da familia ou cunha xerencia externa". Paleo anima al emprendimiento, sobre todo a los más jóvenes, "porque teñen máis vantaxes e o emprendemento é un modo de vida". "Claro que hai inconvintes para abrir un negocio, pero xa os había fai 50 anos", defiende Paleo, "cada época ten os seus inconvintes, pero hai que moverse porque si te quedas quieto non consegues nada".

Con respecto al emprendimiento, el economista de 3A Consultores, Antonio Dorrego, indicó que emprender requiere un proceso: "É preciso facer un pequeno estudo para saber a onde queremos chegar, canto temos que vender para cubrir custes e ata qué punto temos que chegar para que o proxecto non nos custe cartos", dijo y subrayó que las ayudas son positivas, pero "o negocio non pode depender delas". Dorrego también puso encima de la mesa el problema del alquiler. "Hai unha moi alta rotación de negocios na Mariña porque os prezos non compensan a rendibilidade", dijo y subrayó que "unha zona dinámica dunha vila pode devir en decadencia polo exceso de optimismo dos propietarios dos locais e viceversa".

Dorrego considera que un local que fue comprado por 100.000 euros proporciona una rentabilidad adecuada con un alquiler anual de 6.000 euros, es decir, 500 euros al mes. "Un local ao que o seu aluguer lle custa 1.000 euros ao mes estalle a complicar a vida ao emprendedor, dependendo na zona na que esta ubicado". En esta línea también se pronunció Paleo, que apostó por encontrar un equilibrio entre los alquileres y la actividad "para darlle viabilidade a locais que están pechados".

Desde las administraciones públicas hubo diversas intervenciones. La jefa territorial de Economía, Emprego e Industria, Pilar Fernández, explicó las líneas de ayuda de la Administración gallega para autónomos, pequeñas empresas, comercios o para la contratación y para fomentar la igualdad y la responsabilidad social.

El responsable de Promoción Económica e Social de la Diputación, Pablo Rivera, habló del problema del relevo generacional y del de la alfabetización digital. También aludió al carácter de "cidade lineal" de la comarca y a su potencial, además de dar cuenta de los programas para el emprendimiento del ente provincial, como el Prende, bota raíces no rural o el Ben Empregado.

Por su parte el presidente de la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense y alcalde de Foz, Fran Cajoto, defendió la necesidad de que los concellos creen las condiciones favorables para atraer empresas y apostó por la creación de suelo industrial, agilizar los trámites administrativos o las bonificaciones en impuestos municipales.

La gerentes del Galp A Mariña-Ortegal, Mar López, y la del GDR Terras de Miranda, Elena Martínez, expusieron el trabajo que estuvieron desarrollando los últimos años y de los proyectos que obtuvieron financiación a través de sus programas de ayuda.

Finalmente, desde Afigal, el delegado en Lugo, José Luis Feijóo, habló de las líneas de crédito y de los avales técnicos, especiales y financieros que puede conceder, así como de los convenios firmados con otras entidades o con la administración.

Entre los asistentes, que al finalizar las exposiciones participaron en un coloquio, estuvieron la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; la edil de turismo vivariense, Marisol Rey; el alcalde de Burela y vicepresidente del Galp, Alfredo Llano; el presidente del GDR, Vidal Martínez-Sierra; o la concejala de empleo de Foz, Inés López, entre otros.