El sector de las orquestas espera que la prueba piloto haga que vuelvan las verbenas

El sector de las orquestas está expectante ante las verbenas piloto, seis en toda la comunidad, previstas para el próximo sábado 19. El presidente de la Asociación Galega de Orquestras (Ago) y propietario de la Principal, la formación que actuará en Mondoñedo, Manuel Fariña, reconoce que esperan que a raíz de esta primera experiencia las comisiones de fiestas empiecen a animarse y vuelvan a organizar verbenas. "De momento o teléfono aínda non está soando, esperemos que ao longo do verán vaia mellor porque confíamos en que a pandemia evolucione en positivo e as medidas sexan menos duras", reconoce.

Y es que organizar la prueba piloto no resultó del todo sencillo después de más de un año con las orquestas paradas. "A meirande parte das orquestras non están preparadas para saír porque levan moito tempo de inactividade e non é fácil poñerse a andar porque fan falta miles de euros», explica Manuel Fariña, que añade que mucho personal del mundo de la verbena buscó trabajo en otros sectores ante la falta de perspectivas laborales: «Vivir dunha prestación tanto tempo non se pode". Pero la Principal se animó a actuar en Mondoñedo, "tamén porque é na casa e non nos obriga a viaxar".

Fariña avanza que la actuación que se podrá ver en la alameda mindoniense será clásica enfocada al público habitual que asiste a las verbenas. "Temos preparado un repertorio clásico pensado para xente de mediana idade, matrimonios, que son o noso público habitual e tamén aquel que sufriu máis nesta pandemia porque son os que máis acatan as normas", indica Fariña. También destaca que no presentarán ningún espectáculo nuevo ni ninguna novedad significativa "porque tampouco queremos fomentar que veña moito público porque vai ser todo limitado". De todas formas, Fariña asegura que antes de que las entradas se pusieran a la venta ya recibieron bastantes llamadas de gente de toda la provincia que quería acercarse a Mondoñedo a disfrutar de lo más parecido a una verbena que habrá desde hace muchos meses.

Aun así, la Principal presentará alguna novedad en su elenco de diez integrantes. Fariña destaca la marcha de la vocalista Mónica Barreira, que abandona el mundo de la verbena, y la incorporación a las filas de la formación de Álex, un joven de 16 años que "está moi ilusionado por empezar". "No aspecto musical sempre apostamos por xuntar a veteranía, que da aplomo á orquestra, e a sangue nova que ten ambición e este esquema sempre nos funcionou ben", indica.

El presidente de las orquestas gallegas también subraya el papel de los seis concellos que apostaron por albergar la prueba piloto del sábado: "Os seis son valentes porque outros rexeitaron a invitación porque sempre existe o risco de que poda saír algo mal". Fariña también aboga por que el sector reciba más apoyos, ya que subraya que los dejaron "abandonados" durante la pandemia. "É un sector que vai ser patrimonio cultural e debería ter máis axudas", recalcó.

Desde el Concello, que coorganiza el evento con la Xunta, la concejala de hacienda y bienestar, Ángeles Rodríguez, subraya que "hai que empezar a volver ánormalidade, este é un sector que leva moito tempo parado e agora que parece que a situación epidemiolóxia permite facer algunha cousa con seguridade o Concello ten que estar aí. Este tamén é un xeito de apoiar algo tan noso como é a verbena", añade.

La idea con la que trabaja el Concello es la de organizar "algo o máis parecido posible a unha verbena con fuegos, luces na alameda e algunha barraca se podemos conseguila", explica Rodríguez, aunque subraya que las barracas estarán en un recinto totalmente separado de la orquesta, posiblemente en el Campo dos Paxariños. Lo que sí se instalará en la alameda serán algunos puestos como la cantina, pero siempre en espacios separados de la actuación de la orquesta.

El recinto para la verbena estará delimitado por cuatro vías de acceso que estarán controladas para evitar que pueda entrar alguien que no tenga su respectivo pase y tendrá una salida señalizada. En ambos puntos habrá estaciones con hidrogel. En el interior del recinto, que tiene un aforo máximo de 1.000 personas, los asistentes estarán de pie y deben usar la mascarilla en todo momento y guardar la distancia social con el resto de asistentes. También está prohibido comer, beber y fumar. Para llevar todo el control de que toda la normativa se cumpla, el Concello cuenta con la colaboración de la asociación As San Lucas, que también está ayudando en la organización, de Protección Civil y de integrantes de las comisiones de fiestas de distintas parroquias del municipio. También habrá agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y personal de seguridad.

La verbena arrancará a las nueve de la noche y durará dos horas, hasta las once. La apertura del recinto se realizará con suficiente antelación a la hora de inicio para evitar aglomeraciones en las entradas.

Los pases para asistir, que son gratuitos, pueden adquirirse a través de la plataforma Woutick hasta que se agoten las entradas disponibles. Para acceder a un tique es necesario dejar el nombre y apellidos, así como la fecha de nacimiento y un correo electrónico. Las entradas se repartirán por orden de petición.

Para aquellas personas sin acceso a internet se habilitaron dos días, el viernes y el sábado pasados, para poder adquirir el tique en la oficina de turismo de la ciudad. De hecho, durante las primeras horas de puesta en marcha de este servicio el viernes ya se habían recogido más de 300 entradas y ayer casi al finalizar la jornada seguía habiendo gente interesada en contar con una. Desde la oficina de turismo explicaron que muchas son personas que no tienen acceso a internet y que se acercan a la oficina para que les hagan la gestión.

Las previsiones de la organización apuntan a que el grueso de las entradas se vendan durante la próxima semana. Para algunas de estas verbenas piloto ya están agotadas.

Otras cinco citas en la comunidad

El próximo sábado volverán a vivir la verbena otros seis municipios gallegos.

A Coruña

En Arteixo actuará Los Satélites y en Noia, Costa Dorada.

Pontevedra

La orquesta Marbella tocará en Marín y Ocaband, en Tomiño.

Ourense

Cinema es la formación elegida para la verbena en O Carballiño.