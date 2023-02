Secretos para llegar a los 100 años

El vecino de Santo Tomé, en Lourenzá, José María Sánchez Marful celebró su centenario con familiares, entre los que se contaban su hijo y sus dos nietos, así como amigos de toda la vida, a los que se unió un momento la alcaldesa, Rocío López García, quien le felicitó por los 100 años que cumplió el día 2 y festejó el domingo en el restaurante Baos.

Su nieta Pilar Marful dice que "está mellor que un home de 80 anos. Vive só, porque morreulle a muller –que tiña dous anos menos ca el– hai catro anos e dende que ela enfermou axudáballe a facer a comida e ao que fose". Al contrario, José María no tuvo achaques de salud importantes, ni tan siquiera operaciones.

"O primeiro que fai ao levantarse ás oito da mañá son uns exercicios de ximnasia adaptados á súa idade, fai a cama, dúchase e almorza ben. Pode tomar dúas tostadas con marmelada, leite quente e iogur. A comida pídea a un restaurante que lévalla tódolos días á casa. Está moi ben de saúde e non ten engurras", cuenta Pilar, quien piensa que el secreto es la buena herencia. "A súa irmá morreu con 102 anos, sempre foi un home duro. Un vaso de viño á comida nunca lle faltou e despois toma un café e botalle unhas gotiñas de Ballantines, sempre foi unha persoa moi activa, nunca se deixou", explica.

José María fue siempre muy trabajador. Se dedicó a la carpintería, en la que empezó muy joven, pues marchó a los diez años para Alemania, donde trabajó en varias fábricas antes de regresar a Galicia por motivos familiares. En su tierra mantuvo la profesión con carpintería propia e hizo muebles para muchos locales de Foz o Barreiros, entre otros. Siempre fue un manitas, según su nieta, y aún hoy prepara cuadros y talla en piedra.

"Lévalle o seu tempo pero acaba facendo as cousas. Talla a madeira como quere e prepara uns cadros moi bonitos. No xardín ten un caracol tallado na pedra", comenta orgullosa del abuelo, a cuyo domicilio acude algunas veces a limpiar un poco, aunque siempre encuentra todo bastante bien. "Ten todo perfectamente organizado. O seu refrán é un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, e non lle cambies as cousas de sitio, porque cha lía, é moi ordenado", destaca.

El centenario laurentino sale a dar un paseo a diario, "faga frío ou calor. Tamén vén á nosa casa, que está cerca, velo fútbol". Además, cultiva un huerto para su familia y cuida de los frutales. "Entreténse coidando as árbores, as froitas e verduras. Para algúns traballos chama a obreiros para que lle vaian axudar", indica Pilar, aunque reconoce que está ágil y que cuando hay que subirse a una escalera prefiere hacerlo él.

La alcaldesa destaca su "memoria envexable" y que aún aconseja a la asociación de vecinos y colabora para que lleven a cabo proyectos en su parroquia. "É unha persoa con sabedoría e experiencia, polo que dá gusto compartir conversas con el, sempre se aprende algo".