El Seat 850 viaja desde otra época al tiempo de los Tesla

Curioseando un Tesla, marca un tanto extraterrestre, es bastante distinto a otros coches en el aspecto exterior pero sobre todo por la gran pantalla interior desde donde se controla todo electrónicamente.

Reconozco que a mis años parecía un parvulito ante la facilidad e intuición que demostraba un niño con los comandos o conexiones a internet de este coche. A su edad, yo podría haber estado colgado al volante de un Seat 850, esperando que la aguja del simple velocímetro reaccionase o jugando con la dirección sin asistencia, pero ahora hasta el volante y los dos pedales han perdido protagonismo.

Un niño, explorando la pantalla de un Tesla. X.L.

Asombra la medida de rueda del Tesla, el enorme maletero o que todavía haya sitio en el arcón delantero para algún equipaje. En ese punto, la mente emigró de nuevo al pasado -donde los únicos coches a pilas eran los del Escalextric lanzado por Exin en 1962-, recordando que bajo el capó del pequeño 'ocho y medio' de Seat también se acomodaba algún bulto sin temor a que oliera a gasolina del repostaje como en el 600.

Juzgarán descabellada cualquier comparación entre el modesto culopollo con ruedas de 12 pulgadas y las de 21 del Tesla en medida 275/35 R21 103W. El primero levanta el morro por el peso del motor y la tracción trasera pero iba sobre cuatro ruedas, había volante, pedales o luces como 50 años después sucede, a pesar de todas las modernidades electrónicas de los coches actuales. Ambos son capaces de acomodar al mismo número de ocupantes en sus cinco plazas legales, eso sí, el más moderno en 4,7 metros de largo. No obstante, casi parece ya más extraterrestre meter a tanta gente en el cacharro de 3,5 metros de los años 60 que en el eléctrico del siglo XXI.

Son rarezas muy distintas a la hora de comparar la automoción de dos épocas distantes. De hecho, por aquí el Seat 850 se ve tan poco como los Tesla y los platillos volantes. Para quien por juventud no lo reconozca, fue la evolución del 600 con el fin de acomodar un poco mejor a la familia media, más extensa por lo general que la actual cuando vemos enormes SUV y berlinas solo con el conductor a bordo.

Preguntamos a Noé Fernández Fernández por el que restauró durante dos años junto con Óscar Bermúdez. "Chamámoslle O Carolino de Fórnea desde que un veciño nos viu argallando nel nun baixo da casa de meu pai naquela parroquia de Trabada", explica Noé, de 34 años. Si tuviera que dar el salto a otro coche, le gustaría el mítico Seat 124, "gústame moito pero non sei se chegarei a el". Ni un Tesla ni un Ferrari, todo un 124 de los que salen en esas películas españolas del siglo pasado, los domingos por la tarde.

De hecho, cuando ve el 850 corretear por aquellos filmes y firmes también se emociona, lo que explica su ilusión por recomponer durante dos años el Carolino de Fórnea. Buscaron el modelo por internet y no fue fácil dar con uno cercano a precio razonable. La mayoría de carrocerías se las comió el clima mariñano: "Estes cochiños na beira do mar...".

Restauración del Seat 850. N.F.

Tuvieron que recurrir al método caníbal o Frankenstein: encontraron un 850 en Pontevedra, una carrocería en buen estado en Ribadavia (Ourense) y piezas que obtuvieron de particulares y recambistas por toda España. "Do 600 hai moitísimo pero disto menos, de feito tivemos que facer unha mistura dun 850 normal feito en 1971 e un Especial Lujo, que xa traía discos de freo diante, alternador en lugar de dinamo e un cadro de instrumentos máis completo", explica.

Al escucharle podemos verlo dándolo todo por las carreteras que padecemos en A Mariña, a 125 km/h máximo, en la era en que el mejor Tesla eléctrico de calle y tracción integral es capaz de alcanzar los 250 km/h.

El ovni debería ser ya el 850 pero Noé ve injusto que a estos clásicos, con su pequeño motor de gasolina, quieran echarlos de las carreteras con normas anticontaminación. Una razón de peso son sus 740 kilos, en comparación con el Tesla de 1.995 kilos, cargado de baterías. Lógicamente, este le da mil vueltas y por fortuna se avanzó bastante en muchos aspectos hasta hoy pero le duele "esa política de enxeñeiros de silla", pues un día al Seat lo publicitaron como coche para toda la familia o el coche de actualidad. Un respeto por los mayores.

El interior del coche estadounidense. X.L.

Los tiempos y el Seat 127 ya lo arrinconaran hace mucho y el 850 estuvo poco tiempo con la ciencia, que era en él más bien de ficción e ilusión. Por aquí se conserva algún otro en Lourenzá y suelo pararme a ver cómo resiste el aparcado perennemente cerca de la plaza de Reinante. La memoria de estos vehículos la guardan Cuéntame y decenas de españoladas rodadas en el siglo XX donde aparecían monjas y personajes por el estilo, aunque los que preferimos las peores pelis de serie B también lo hemos visto rodeado de platillos volantes y pelucas rubias.

Ficha del Seat 850

Fue el caso de S.O.S. Invasión, bastante cutre y dirigida por Silvio F. Balbuena, en 1969. No tiene otro interés, si acaso alguno, que la aparición de vehículos sobre los que nuestros hijos apenas sabrán argumentar. Rodada entre Madrid y Lisboa, por su metraje circulan el 2CV, R-8, Mini, raros Pegaso 5022 o el furgón Commer, al que pocos expertos en Tesla recordarán ni como atrezzo. El 850 tiene menos papel que el descapotable Austin Healey Sprite, para dar acción a este asunto en torno a robots de apariencia humana y alienígenas que experimentan con cuerpos. Un horror, aunque en el reparto estaba Jack Taylor, mítico de las serie B que después acertó a salir de malo en Conan, el bárbaro. Las pelis, como la automoción, se nutren de los Taylor y algunos Schwarzenegger.

Me atrevería a decir que el 850 quedó como serie B del 600 pero era más coche, el primero para muchos conductores. Por su historia, mayor dinamismo o las cuestas que superaron a bordo, no estarán de acuerdo en absoluto con hundirlo en la peor mediocridad. Noé tiene este de matrícula Madrid sin letra y dos puertas como oro en paño. Lo repintó en azul y ambientó con el clásico perrito en la bandeja trasera. Fue un vehículo que, sin prestaciones para ir al espacio exterior, a diario era práctico y bastante económico de mantener. Llegaba a la playa o al pueblo y se conocían rincones. No era poco, a efectos de una libertad que para la España de la época sonaba a veces a ciencia ficción.

Asiento trasero y bandeja del Seat. X.L.

Y llegados a este punto, donde a muchos les asaltará la duda sobre la autonomía y libertad reales de ambas máquinas, el asunto daría para muchos debates y posturas encontradísimas pues, dentro del tronco común de la automoción, en sus tecnologías media un abismo. Solo recordar que al 850 las pruebas de la época le daban suficiencia para viajar entre A Mariña y Madrid con su autonomía de entre 300 y 500 kilómetros, parando al menos en una gasolinera intermedia. Con 30 litros de depósito de gasolina y un consumo optimista de 7 litros a los 100, si el coche no iba a tope (para mucho equipaje necesitaba baca) y superaba sin recalentarse Pedrafita, el Manzanal y Navacerrada, un repostaje o dos podrían solucionar la ruta.

Por supuesto, la comodidad y seguridad de los coches actuales están a años luz de los de hace 60 pero a muchos les reconcome si no estará muy comprometida su libertad de movimientos con la autonomía y posibilidades de recarga de los modernos eléctricos. No digamos ya por el precio. Para un Model Y, Tesla anuncia una autonomía oficial de 533 km con una sola carga, que se ampliaría en 241 km más con una recarga de 15 minutos en una estación con supercargadores. Si estos van a estar disponibles en abundancia para esas fechas de mucha circulación y demanda, es harina de otro costal, y también las baterías se fatigan bastante con las cuestas y las temperaturas extremas. Pero el futuro está por escribir y descubrir. No siempre la ciencia ficción acierta.