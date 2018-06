La SD Burela quiere poner fin a 20 años de sequía en la Copa Diputación ganando al Brollón en el Anxo Carro

El Burela tendrá el domingo la oportunidad de poner fin a 20 años de sequía en la Copa Diputación con la final que disputará el domingo, a las 18.30, en el Anxo Carro ante el Brollón. El conjunto mariñano llega al duelo después de sufrir en el campo del Fonsagrada, al que eliminó en los lanzamientos de penaltis tras el 1-1 con el que concluyó el tiemo reglamentario. También el Brollón se cuela en la final tras superar al Chantada Atlético a domicilio en los penaltis, de la misma forma que pasó las cuatro eliminatorias que lleva disputadas.

Tanto el técnico burelés, Abel, que se despide del equipo por decisión personal, y que será relevado por Jaime Méndez, como los jugadores, están orgullosos de la trayectoria del equipo, tanto en la Liga como en la Copa. "Se ao inicio de tempada nos din que imos acadar o ascenso e disputar a final da Copa Deputación pois penso que todos nos daríamos máis que por satisfeitos", señala el técnico, que cree que todo ha sido más complicado de lo que pueda parecer por los éxtios alcanzados."Non foi tan sinxela como pode parecer. O ascenso foi moi pelexado, custounos certo tempo adaptaranos a Segunda Autonómica, pero ao final fixemos valer o potencial da plantilla, engadíndolle moito traballo".

Abel reconoce que el equipo siempre tuvo motivación por avanzar en la Copa, sobre todo por la oporrtunidad de jugar en un escenario incomparable a nivel provincial, como el Anxo Carro. "O feito de xogarse a final no Anxo Carro sempre é un aliciente a maiores. Custa un pouco entrar na competición porque chega a xente cansada, pero cando te ves cerca apretas máis", señala el preparador burelés, que ve al equipo preparado para afrontar la cita con garantías. "En case tódolas segundas partes fomos superiores ao rival, o que quere dicir que a nivel físico chegamos ben; tamén a nivel anímico estamos preparados, porque unha final sempre é motivante", aseguró el técnico, que es consciente de que el Burela parte como favorito, pero muestra un gran respeto hacia el rival, que ya demostró en anteriores eliminatorias que puede tumbar a cualquiera. "O Brollón é un equipo físico, que xoga ao límite, e polo momento non teño moitas máis referencias. Pero a mín o que me preocupa é que o Burela rinda ao nivel das súas posibilidades. Se somos nós mesmos teremos moitas posibilidades de traer o trofeo para A Mariña", sentenció.

Aunque la palabra doblete suena muy bien, Abel se muestra cauto. "Todos queremos gañar, cada partido e cada título, pero aínda queda un pasiño, que sempre é o máis difícil. Penso que esta tempada está sendo fantástica despois do mal sabor do descenso do ano pasado", concluyó.

FICHAJES. El cuadro burelés selló también sus dos primeros fichajes para la próxima temporada, con la vuelta a Primera Autonómica. Se trata de Miguel Gomes, que vuelve a su club de origen tras cuatro temporadas en el Ribadeo, y de Joni, que procede del Valadouro. Ambos son futbolistas de corte ofensivo.