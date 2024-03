La SD Burela invita a la afición a soñar con el ascenso directo

A Marosa revivió este domingo épocas de mayor esplendor de un club como la SD Burela que llegó a ser toda una referencia del fútbol mariñano en los años 80 y 90 y que sueña de la mano de una notable generación de futbolistas volver a serlo en los próximos años. El partido ante el Pol, líder de Primera Autonómica, pudo ser un gran punto de partida para enganchar al buen número de aficionados que se dio cita en el recinto burelés para presenciar una remontada que permite a los verdes seguir soñando con el ascenso directo.

El triunfo, (2-1) no solo supone recortar tres puntos sobre el Pol, que ahora está a 5, a falta de 7 jornadas para la conclusión, sino dar un paso importante de cara a asegurar el play off e incluso la segunda plaza, ya que una derrota le dejaría por detrás del Escairón, al que sigue aventajando en punto. Los dos Chantadas, la SD y el Atlético, están más lejos, a 5 y 7 puntos, aunque todavía hay enfrentamientos directos con ambos. El campeón asciende automáticamente y el segundo y el tercero disputarán un play off entre ellos para ver quien lo acompaña.

El Pol demostró su altísimo nivel con una primera mitad en la que pudo dejar el partido casi sentenciado, pero la joven escuadra burelesa reaccionó tras la reanudación y le dio la vuelta al 0-1 gracias a los tantos de Miguel Gomes y Iago, que desataron la euforia de los aficionados. "Deu gusto ver á xente de Burela tan implicada co equipo, está claro que se están facendo cousas ben e que conseguimos volver a xerar pertenencia ao club grazas ao traballo que se ven facendo coas categorías inferiores, que son a base para edificar un futuro sólido", señaló Jairo Campo, presidente del club de A Marosa y delantero del equipo.

Jairo también quiso elogiar el trabajo que está realizando el cuerpo técnico del primer equipo con una apuesta por la juventud y un juego muy atractivo para el aficionado. "Hai moito traballo detrás deste bo momento, tanto da directiva como dos adestradores do primeiro equipo e do resto das escolas", explicó.

EL RESTO DE LA JORNADA. La jornada también dejó otros resultados con participación mariñana, como el triunfo del Foz en Lugo ante el Milagrosa, (1-2); el empate en el derbi Lourenzá-Xove Lago, (0-0), y la derrota del Riotorto en Guntín, (3-2).