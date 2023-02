Saúl Jiménez: "Este premio sería un homenaje a mi maestro, José Madrid"

Saúl Jiménez está en racha. Recibió dos distinciones a nivel nacional en noviembre, ahora está nominado por cuarta vez a los Goya de los profesionales de la fotografía y prepara su participación en otro certamen internacional, mientras no deja de trabajar en su estudio Carlos Fotógrafos.

¿Cómo recibió esta nominación?

Estoy hasta sorprendido yo con la foto por la que me han nominado, yo envié cinco de boda y dos de comunión y al final sonó la flauta. Es un clasicismo, por la composición, la iluminación, no deja de ser una foto de comunión súper clásica, correcta. Sin embargo en comuniones hoy en día aparte de hacer la típica fotografía por el hecho de la comunión en términos religiosos avanzó bastante más y yo me voy al reportaje de niños, te esmeras en hacer otro tipo de fotos, más acordes con la época.

¿Se ve con opciones de regresar con el premio?

Si viene, bienvenido sea. Me encantaría que fuese por esta foto en concreto, pues sería un homenaje a mi maestro, José Madrid, un fotógrafo espectacular que me brindó la oportunidad de enseñarme cuando mi padre enfermó en el 93 y me fui a Andalucía a aprender con él.

Fotografía que opta al premio. SAÚL JIMÉNEZ

En noviembre fueron premiadas otras dos fotografías suyas en el Certamen de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen.

Desde noviembre estoy al alza y espero continuar. Ahora voy a enviar obra a otro concurso, Premio Internacional Luces de Granada, en el que quería participar. Son las mismas categorías de boda, retrato, comunión... y enviaré unas siete u ocho fotos, no sé escoger menos.

¿Cuesta decidirse a la hora de enviar obras a un concurso?

Sí, para mí la selección es muy difícil. Me ayuda mi amiga Yolanda Purriños, la fotógrafa de Vilalba. Amo mi trabajo, me es muy difícil escoger cuando cada foto tiene para mí un sentimiento o una manera de verla por las condiciones en las que fue hecha.

Detrás de estos reconocimientos habrá mucho trabajo.

Mucho, y la verdad es que me reconocen el buen trabajo. Mis fotos de comuniones son bastante conocidas y reconocidas por los dos puntos de vista, el que sea una foto acorde con la edad y al mismo tiempo que sea un poco clásica en términos religiosos.

En nuestras fotos todas las decoraciones son reales y no utilizamos flash"

Ahora viene una época fuerte, entre los días del padre y la madre, comuniones...

La del padre y la madre son campañas potencialmente grandes en nuestro negocio pero yo ya tengo las miras puestas en la campaña de comuniones y estoy con los decorados de este año. Porque en nuestras fotos todas las decoraciones son reales. También damos mucha importancia a la iluminación, que puede ser de cine incluso, y yo no trabajo con flash, trabajo con luz ambiente porque da más privilegios a la hora de fotografiar, no incomoda, es natural y rodando con niños queda otro tipo de foto, la verdad.

¿Se recuperó totalmente el nivel de eventos?

Sí, está todo en auge. De hecho hice un llamamiento a las comuniones para que las pongan el domingo, porque ahora las quieren hacer como bodas y las pasan para el sábado, cuando ya hay muchas bodas los sábados y los fotógrafos tenemos que partirnos en dos.