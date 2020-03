Sargadelos suma atractivos para el turismo cultural

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, visitó este lunes la fábrica de Sargadelos, en Cervo, donde está previsto poner en marcha un conjunto museográfico en torno a la figura de Isaac Díaz Pardo y su legado.

Durante su estancia destacó que este nuevo proyecto funcionará "como un motor para impulsar o turismo cultural dentro da Mariña lucense, xa que permitirá ampliar a oferta da que poderán gozar todos os visitantes nesta zona ao mesmo tempo que se pon en valor algo tan característico da cultura e creación artística de Galicia como é a cerámica de Sargadelos".

Durante su visita el conselleiro estuvo acompañado del director general de Políticas Culturais, Anxo M. Lourenzo; por el alcalde cervense, Alfonso Villares y la edil de cultura, Dolores García Caramés; el hasta ahora delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, y el consejero delegado de la firma, Segismundo García.

Rodríguez puso en valor que el espacio museográfico vaya a permitir promocionar y divulgar el legado de Sargadelos, así como la vivienda de Isaac Díaz Pardo.

"Un dos elementos máis destacados deste novo proxecto museográfico é a casa de Isaac Díaz Pardo, unha vivienda que forma parte do conxunto e que está incluída na declaración de Ben de Interese Cultural", aseguraron desde la consellería. "Trátase dunha iniciativa que coincide coa celebración do centenario do seu nacemento, unha efeméride que a Xunta de Galicia ten previsto conmemorar cunha exposición na Cidade da Cultura".

PROYECTO. Hace unas semanas que Segismundo García cerró la adquisición de la casa de Díaz Pardo, entre otras propiedades, con la idea de desarrollar este proyecto.

La idea es que este espacio permita la visitante vivir una experiencia completa con un guía incluido. También está previsto que cuente con bar y restaurante, presidio por un mural original de Seoane, en el que se podrán degustar platos tan típicos como el pulpo o el caldo.

En estos momentos ya están en marcha las obras.