Sargadelos renueva la Fundación para impulsar su faceta cultural y artística

El patronato de la Fundación Sargadelos se renovará por completo el próximo día 24. El consejero delegado de la empresa, Segismundo García, será el presidente del mismo aunque el resto de integrantes, siete en total, se modificará por completo. La idea es darle un nuevo impulso a esta parte de la firma y que afronte nuevos retos y nuevos trabajos en el ámbito cultural y artístico.

El propio Segismundo García apuntó que su intención es que se vayan fomentando estas actividades a través de este nuevo patronato que adelantó que está compuesto por "persoas relevantes de distintos ámbitos".

Admitió que van a "darlle un impulso" a sus movimientos y que uno de los primeros retos ya está en marcha pero quiere desarrollarlo de una forma fiable y es la puesta en marcha del museo Sargadelos Carlos Maside en Sada "porque pensamos que o legado cultural que temos é importantísimo e queremos poñelo en valor".

Segismundo García explicó que se trata de un proyecto "importante" en el que se invertirán entre 200.000 y 300.000 euros "que afrontaremos con fondos propios, sen recurrir a subvencións", algo que reseñó porque considera "moi pouco común a día de hoxe e que aínda que supón complicacións económicas, déixanos un marxe de maniobra importante para facer as cousas como consideramos que hai que facer".

Pero al margen de la creación de este museo, que era algo ya conocido, los nuevos integrantes del patronato de la Fundación Sargadelos se van a ver enfrentados a "novos desafíos" porque la intención del máximo responsable de la empresa es "gañar presencia" en el mundo cultural.

Esa presencia ya la continúan ganando en el ámbito empresarial, donde siguen avanzando con paso firme en la consecuencia de nuevos logros basados sobre todo en la conquista de nuevos espacios de mercado que no dejaron nunca de hacer.

Esa política expansionista van a continuar desarrollándola siempre que puedan y por el momento los datos de Sargadelos invitan al optimismo gracias a la diversificación y a la consecución de nichos de mercado que hasta el momento no se habían explorado.

LOS FOROS DE DEBATE, UN NUEVO ÉXITO

Otro apartado en el que el Patronato de la Fundación Sargadelos tendrá ámbito de trabajo será en los foros de debate que se organizan en el hotel y restaurante Voar de Ribadeo, propiedad de Segismundo García, y que concluyeron el pasado viernes con la conferencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que consiguió llenar el aforo disponible.

Sobre esta edición de los foros de debate Segismundo García se mostró "moi satisfeito" de cómo se había desarrollado "porque penso que foi todo un éxito. Houbo una afluencia de público importante e creo que as ponencias foron de interese". También hizo hincapié en otro aspecto, que es que los invitados le manifestaron unánimemente "a súa satisfación. Estiveron a gusto e mostráronse sorprendidos de que se desenrolase un foro destas características aquí e tamén do nivel e participación do público nos turnos de preguntas, que destacaron que en ningún momento foron ofensivas e si que mostraron ganas de participar por parte dos asistentes e tamén interese e formación arredor do tema que se trataba", del que reseñó que "penso que se tratou a nivel académico e sen caer no mitin".

Los asistentes este año fueron Juan Carlos Monedero, Ana Pontón, Rodrigo Rato y Antonio Garamendi. Aunque podría haber otra edición en noviembre, Segismundo García no lo tiene claro "pola proximidade das elecións".

ESTUDIAN CREAR CERÁMICAS INDUSTRIALES ESPECIALES

Un nuevo proyecto que se encuentran estudiando en Sargadelos es el de la creación de un nuevo departamento dentro de la empresa, funcionando de forma autónoma a lo que tienen hasta el momento, que estaría dedicado a la fabricación de cerámicas especiales de tipo industrial.

Se trata de un producto muy complejo y muy determinado que está ganando presencia en el mercado en distintos ámbitos ya que sus aplicaciones son muy variadas.

Pero por el momento la empresa se encuentra realizando un estudio de mercado para valorar la viabilidad de poner en marcha este proyecto del que, por otra parte, manejan ya datos tan concretos como las necesidades de la nave en la que tendrían que desarrollarlo. La idea es aprovechar el ‘know how’ y toda la experiencia de la que ya disponen en este momento para tratar de crear esa nueva cerámica que es totalmente diferente de la que están haciendo. Precisa además de una infraestructura nueva porque incluso los hornos necesarios son totalmente distintos "pero de momento é só algo en estudio", indicó Segismundo García.