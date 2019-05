Sargadelos presentará una demanda contra UGT por acoso y persecución

El consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García, dio un paso más en el enfrentamiento que mantiene con el sindicato UGT y avanzó que presentará una demanda contra dicha formación sindical por persecución y acoso. Lo anunció en una asamblea de trabajadores en la que les planteó a los operarios si le acompañarían en esa demanda y, en principio, parece que buena parte de la plantilla se inclinará por apoyar la decisión de la empresa y denunciar también a UGT.

Ya en una carta que hicieron pública la semana pasada exigían a dicho sindicato que no asumiera la portavocía de los trabajadores de Sargadelos, aseguraron no sentirse representados por UGT en ningún momento.

Segismundo García reconoció que por el momento desconoce la decisión final de esos trabajadores al respecto, pero en principio todo indica que apoyarán su postura. García indicó que en la actualidad "teño como once demandas pendentes que me plantexou esa xente. Unhas demandas que a eles lles saen totalmente gratuítas en tanto que eu teño que afrontalas e iso repercute directamente na saúde económica da empresa, o que parece que lles dá exactamente igual". Cree que "non é normal que unha ou dúas veces ao mes teña que deixar as miñas funcións para ir declarar ao xulgado basicamente sempre polo mesmo".

PAGOS. Otra cuestión que el máximo responsable de Sargadelos planteó a la plantilla fue la de los pagos que tiene que afrontar a raíz de esas demandas de UGT. García recordó que no hará ninguna ampliación de capital "e eses pagos van repercutir nos traballadores. Eu propuxen que se afrontaran de forma compartida, desde logo sempre que eles estean de acordo en facelo".