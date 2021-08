Sargadelos denuncia que el diseñador Jonathan Adler copia su iconografía

La empresa Sargadelos denunció que la prestigiosa firma del diseñador Jonathan Adler tiene una línea de productos que, asegura, imita su iconografía, tanto en los motivos geométricos como en la reproducción de los colores.

La firma mariñana explicó que renunció a presentar una demanda contra la neozelandesa porque según explicó su consejero delegado, Segismundo García, es una situación parecida a la que ya les pasó con Dolce&Gabbana e indicó que los procesos judiciales en esos casos son complejos y con pocas opciones de prosperar. La circunstancia de que sean a nivel internacional complica estas denuncias.

No obstante, Segismundo García sí decidió tomarse con humor la situación y dijo sentirse "moi agradecido de que un deseñador do prestixio de Adler non só se fixe en nós senón que ademais decida copiarnos".

En este caso, lo que sucedió fue que una seguidora de Sargadelos de Nueva Zelanda se encontró en un establecimiento comercial con estos diseños de Adler y desde dicho país se puso en contacto con los responsables de la empresa gallega para advertirles de que se estaban comercializando esos productos con sus imágenes.

En los últimos meses la empresa mariñana está consiguiendo buenos datos económicos

"Las formas y los colores comercializados por Sargadelos en sus modelos Monférico ya habían sido motivo de polémica por su notable parecido con la última colección de hombre de Dolce&Gabbana", explicaron desde Sargadelos para indicar lo que había sucedido con este tipo de modelo, copiado por segunda vez.

En este caso la situación se detectó de esta forma pero más allá de ella Segismundo García explica que es una muestra de la pujanza que poco a poco va alcanzando Sargadelos.

Como muestra de dicha expansión puso dos ejemplos concretos que son el inmediato desembarque de Sargadelos en Rinascento de Milán en el mes de septiembre y, además, en Palacio Hierro de Ciudad de Méjico en octubre.

CONSOLIDACIÓN. Estos dos casos son solo dos ejemplos de la consolidación de los buenos datos que fue consiguiendo la empresa en los últimos meses.

Una de las claves de esos resultados es la diversificación que fue emprendiendo poco a poco desde la llegada de Segismundo García a la empresa. El diseño de nuevos productos, cuidados al máximo y con garantía de calidad, hizo que Sargadelos fuese remontando y esté en buena situación.