Sargadelos denuncia a Camilo Díaz por apropiarse piezas por valor de 400.000 euros

Los conflictos entre la actual dirección de Sargadelos y los descendientes de Díaz Pardo continúan y el próximo día 18 tendrá lugar una comparecencia en los juzgados que los escenifica a la perfección porque el consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García, presentó una denuncia penal en nombre de Fábrica de Cerámica Sargadelos y Fábrica de Cerámica del Castro contra Camilo Antonio Díaz Arias de Castro, hijo de Isaac Díaz Pardo, al que acusa de dos presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental. En la causa García acusa al hijo del creador de Sargadelos de quedarse con una serie de piezas que formaban parte de una exposición del Museo Provincial de Lugo que tienen un valor de unos 400.000 euros.

En la denuncia se indica que Camilo Díaz recogió las piezas en el museo "atribuyéndose falsamente la representación de las fábricas de Sargadelos y aparentemente con fecha de 16 de enero de 2015 recibió del Museo Provincial las piezas propiedad de las Fábricas de Sargadelos que estas habían cedido para la exposición A Vangarda das formas: obra cerámica de Isaac Díaz Pardo’.

Indican que sostienen eso "porque compareció como representante de las fábricas y lo manifiesta expresamente al funcionario que realiza la entrega cuando en ese momento ya no era representante, pues ya había sido cesado y únicamente era socio con una participación menor". Añaden que todo ello "aparece mencionado en un comunicado de la gerente del Museo Provincial de Lugo".

Desde entonces aseguran que fue requerido en varias ocasiones para que entregase esas piezas "pero se apropió de las mismas reteniéndolas en su poder hasta el día de hoy" añadiendo a ello que las usa "como medida de coacción para conseguir obtener una serie de beneficios ilegítimos que pretende de las mismas".

Una versión opuesta

El hijo del que fuera creador de Sargadelos y Cerámicas do Castro junto a Luís Seone, Camilo Antonio Díaz Arias de Castro, sostiene una versión radicalmente diferente de lo que sucede con este asunto, que enmarca directamente en lo que define como "a persecución" que la actual dirección de la empresa emprendió tanto contra él como contra su familia.

En lo tocante a la propiedad de las piezas que ahora son objeto de litigio judicial, él asegura que "non hai ningunha dúbida sobre a súa propiedade" ya que afirma que eran propiedad de su padre y de su madre y además anticipa que "temos documentos que así o atestiguan". Asegura además que ya intentaron con anterioridad que la actual dirección de Sargadelos les reconociese esta propiedad, pero indica que no lo consiguieron.

Añade que desde la actual Fundación Sargadelos "queren apropiarse das coleccións artísticas do Laboratorio de Formas que están no Museo Carlos Maside" sobre el que aseguran tener derecho, pero opone que "cambiaron a pechadura e non podemos nin entrar".

El título de propiedad

Pero a ese respecto Segismundo García, en un documento firmado por él sostiene que el museo Carlos Maside es un ente carente de actividad mercantil con un patronato inexistente por el fallecimiento de todos sus miembros y que "nunca tuvo juntas o disposición operativa. El mantenimiento de la obra allí depositada, cedida o comprada corría a cargo de las fábricas de cerámica" y dice a los hijos de Díaz Pardo que "si ostentan mejor título de propiedad, deben acreditarlo ante la autoridad competente".

El documento de Segismundo García recuerda que Camilo Díaz y su hermano "se arrogan unos derechos, propiedades y legitimaciones que carecen de sustento legal" porque "decidieron vender su participación en las sociedades cuando pensaban que no tenían futuro" y por eso ahora no pueden decidir sobre dichas sociedades.