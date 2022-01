La Sareb renovará los contratos de los pisos que están protegidos en Burela

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, renovará los contratos de alquiler de las viviendas protegidas localizadas en el número 6 de la calle Mar Cantábrico de Burela.

Así lo confirmó ayer el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, tras mantener un encuentro con responsables de la sociedad. Según el propio García explicó a los afectados, se renovarán los contratos de aquellos inquilinos que se encuentren al corriente de sus obligaciones y que sigan cumpliendo los requisitos exigidos para acceder a una vivienda de alquiler en régimen de protección.

Para verificar estos datos, la Sareb remitirá a la IGVS los datos de las viviendas alquiladas para que este verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan conforme al que fueron calificadas de protegidas. "Tanto a revisión como o visado dos contratos é unha competencia do IGVS que se realiza sempre que se asinan ou prorrogan os alugueiros de vivendas protexidas, tal como establece a normativa vixente", explicaron ayer desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, desde donde también subrayaron que mientras se realizan estos trámites "os inquilinos poderán continuar nas referidas vivendas coas condicións establecidas".

En este sentido, desde la Xunta insistieron en demandar al Gobierno central "o cambio urxente" del criterio con relación a los contratos de alquiler en edificios propiedad del Sareb "co fin de evitar situacións de desprotección e incerteza entre as familias".

Por su parte los vecinos mostraron su alivio por la resolución de la situación a pocos días de que expirara el plazo para abandonar sus pisos y agradecieron la mediación del director del IGVS y también del portavoz del PP local, Manuel Rouco. "A partir de hoxe (por este jueves) teñen que poñerse en contacto con nós para comunicarnos a nova situación e se non o fan, temos que volver avisar ao IGVS", aseguraron y subrayaron que "según nos indicaron amañarán os desperfectos no edificio". Con respecto a los vecinos que puedan no estar al día de sus obligaciones, aseguran que algunos de ellos ya se marcharon.